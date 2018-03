Eilt: NEWS enthüllt neuen ÖVP-Parteispendenskandal

Alle Scheinrechnungen, alle Zahlungsbelege, das ÖVP-Schwarzgeldkonto

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS enthüllt in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe einen Parteispendenskandal, der Österreichs Innenpolitik in ihren Grundfesten erschüttern wird.

NEWS veröffentlicht umfassende Unterlagen, die belegen, wie auf illegale Weise mit Scheinrechnungen über zwischengeschaltete Agenturen enorme Geldbeträge auf ein Schwarzgeldkonto der ÖVP liefen. Die eingezahlten Gelder stammten nicht nur von der Telekom Austria, sondern auch von anderen namhaften Unternehmen der öffentlichen Hand und aus dem Bankensektor.

NEWS druckt die dazugehörigen Rechnungen, Kontoauszüge, Zahlscheine und Emails ab. All diese Unterlagen liegen auch der Staatsanwaltschaft Wien vor, die das zugehörige Ermittlungsverfahren führt.

Rückfragen & Kontakt:

NEWS

Chefreporter Kurt Kuch

Tel.: 01/21312-1143