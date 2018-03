Micron21 wählt NSFOCUS zur Erkennung und Abwehr von DDoS -Angriffen

(PRN) - -- Die Lösung half dem Unternehmen bei der Verteidigung gegen eine HTTP-Flood-Attacke mit über 90 Millionen Paketen pro Minute

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - NSFOCUS, Inc. (NSFOCUS),

ein globaler Anbieter von

Lösungen und Dienstleistungen zur Abwehr von verteilten Dienstblockaden (Distributed Denial of Service, DDoS),

erklärte heute, dass der

australische Data-Center-Betreiber Micron21 den Managed Security Service (MSS) des Unternehmens gewählt hat, um seine wertvollste Anlage zu schützen: seine Kunden, die eine breite Palette an Data-Center-Diensten nutzen, darunter Server-Colocation, virtuelle und dedizierte Server, Cloud-Dienste, Hochleistungs-Webhosting, Wiederherstellungslösungen für den Katastrophenfall, IP-Transit und viele weitere Dienste, die das Internet am Leben halten.

Der Managed Security Service kombiniert modernste Anti-DDoS-Hardware-und Software-Lösungen mit einer dedizierten Überwachung über das MSS-Cloud-basierte, internationale Netzwerk von NSFOCUS, so dass Micron21 DDoS-Angriffe rund um die Uhr erkennen und abwehren kann. Mit MSS bietet NSFOCUS Micron21 spezialisierte Tools mit Echtzeit-Verfolgbarkeit, die sowohl den internationalen als auch den inländischen Datenverkehr schützen und zugleich "reinigen", damit echter Datenverkehr auch weiterhin passieren kann.

Micron21 erlebte die alles verändernde Komplexität eines DDoS-Angriffs am eigenen Leib, als einer seiner Data-Center-Kunden das Opfer einer massiven, über 24 Stunden andauernden HTTP-Flood-Attacke mit Spitzenwerten von 90 Millionen Paketen pro Minute wurde. Die MSS-Lösung von NSFOCUS absorbierte die Attacke rasch und reinigte den Datenverkehr, bevor er vom Kunden bemerkt wurde, so dass dieser während des gesamten Vorgangs online bleiben konnte, ohne dass bösartige Daten in das Netzwerk gelangten.

"Niemand reinigt Datenverkehr so gut wie NSFOCUS", sagte James Braunegg, leitender Geschäftsführer von Micron21. "Dank MSS ist eines unserer wichtigsten Unterscheidungsmerkmale das hohe Sicherheitsniveau, das wir unseren Kunden bieten können. Aufgrund der Flexibilität des Dienstes konnten wir unsere eigene Software integrieren, die direkt mit der Hardware interagiert, um alle bislang abgewehrten Angriffe in Echtzeit anzuzeigen. Wir haben auch eine neue Einkommensquelle erschlossen, indem wir herausragenden DDoS-Schutz als Dienst an unsere Data-Center-Kunden verkaufen."

Da sich die DDoS-Angriffstechniken immer weiter entwickeln, können sie jederzeit auftreten und werden häufig erst erkannt, wenn sie ihr Ziel erreicht haben: einen bestimmten Dienst abstürzen zu lassen. Der Schutz vor DDoS und die DDoS-Abwehr erfordern häufig mehr Kompetenzen und gründlichere Kenntnisse der Sicherheitstechnik, als die meisten Betreiber von Data-Centern vor Ort verfügbar haben. Der Schlüssel einer wirksamen DDoS-Abwehr ist die Fähigkeit, das bösartige Verhalten zu erkennen, den bösartigen Datenverkehr daran zu hindern, sein Ziel zu erreichen und zugleich für einen freien Fluss "gutartiger" Benutzerdaten zu sorgen. Diese in MSS eingebaute mehrschichtige Technologie reinigt den Datenverkehr, indem sie ihn durch das Anti-DDoS System der Trägerklasse von NSFOCUS (ADS)

lenkt, wo die

Spreu vom Weizen getrennt wird.

"Niemand weiß, wann und in welchem Umfang ein DDoS-Angriff stattfinden wird", sagte Frank Ip, Vice President des US-Bereichs von NSFOCUS. "Wichtig ist, dass Hosting-Anbieter vorbereitet sind, und mit MSS erreicht Micron21 genau das. DDoS-Angriffe sind äußerst ernste und komplexe Bedrohungen, und die Kunden von Micron21 können beruhigt davon ausgehen, dass ihre Dienste geschützt sind."

Informationen zu NSFOCUS

NSFOCUS, Inc. (NSFOCUS) wurde 2000 gegründet und bietet Lösungen und Dienstleistungen rund um die Abwehr verteilter Dienstblockaden (DDoS-Attacken), Web-Sicherheit und Netzwerksicherheit der Unternehmensklasse für Betreiber und Unternehmen an. Mit über 10 Jahren Erfahrung in der Erforschung und Abwehr von DDoS sowie in der Entwicklung hat NSFOCUS Kunden auf der ganzen Welt dabei geholfen, ihre Internet-Sicherheit auf einem hohen Niveau zu halten, den Website-Betrieb und den Geschäftsbetrieb unterbrechungsfrei ablaufen zu lassen und sicherzustellen, dass ihre Online-Systeme verfügbar bleiben. Das Anti-DDoS-System (ADS) von NSFOCUS hilft Kunden, die verschiedensten Vorfälle zu entdecken und abzuwehren, angefangen von einfachen Netzwerkschichtattacken bis hin zu ausgefeilteren und möglicherweise zerstörerischen Angriffen auf die Anwendungsschicht, wobei stets gewährleistet bleibt, dass legitimer Verkehr die Netzwerke und unternehmenskritischen Systeme erreicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nsfocus.com.

Informationen zu Micron21

Das Micron21 Datacentre wurde 2008 eingerichtet und bietet tausenden von Direktkunden mit hunderttausenden Internet-Websites und Cloud-Diensten ein Zuhause; dazu gehören regional, landesweit und international agierende Unternehmen und Behörden. Indem Micron21 einer breiten Spanne von wichtigen und bekannten Kunden Hosting-Dienste anbietet, die sich auf uns verlassen, 24 Stunden am Tag und an 365 Tagen im Jahr sensible Data-Center-Dienste bereitzustellen, kommt unser Service-Portfolio in praktisch jedem Industriebereich sowohl im Inland als auch im Ausland zum Einsatz.

Micron21 unterstützt erfolgsentscheidende Dienste, da es eigene, vollständig redundante Data-Center der Weltklasse kontrolliert, die rund um die Uhr mit Strom versorgt, gekühlt sowie physisch und elektronisch gesichert werden und hoch redundante Übertragungsdienste bieten. Micro21 beruft sich auf die Philosophie, dass der Dienstleistungsqualität höchste Priorität zukommt, und ist stolz darauf, seine Nischenposition auf dem Markt zu behaupten, indem es schnelle Lösungen bietet, angefangen von einzelnen Websites bis hin zu umfassenden Data-Center-Lösungen für Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.micron21.com.

