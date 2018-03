Pelli Clarke Pelli Architects sollen Gebäude für Trinity Wall Street entwerfen

New York (ots/PRNewswire) - Pelli Clarke Pelli Architects wurden ausgewählt, um ein Mischnutzungsprojekt für Trinity Wall Street zu entwerfen, die historische Pfarrei der Episkopalkirche in Lower Manhattan, deren Ursprung bis ins Jahr 1697 zurückgeht.

Als Ersatz für das Pfarreibürogebäude aus den 1920er Jahren in 68-74 Trinity Place wird das neue Gebäude eine sechs- oder siebenstöckige Basis beinhalten, in der Missionsprogramme und zugehörige Büroräume untergebracht werden, gekrönt von einem 25-stöckigen Wohnhochhaus. Die Basis wird eine Gemeindehalle, die Sonntagsschule und Räumlichkeiten für Gemeindeorganisationen beherbergen. Die mit dem Wohnhochhaus erzielten Einnahmen werden die Priesterschaft und wohltätigen Aktivitäten der Kirche unterstützen.

"Wir freuen uns, dass wir die außerordentlichen Talente von Pelli Clarke Pelli in Anspruch nehmen können, während wir den Entwurf- und Entwicklungsprozess weiterverfolgen. Wir wollen ein inspirierendes neues Mischnutzungsgebäude schaffen, das Richard Upjohns historische Trinity-Kirche harmonisch ergänzt", sagte Rektor Rev. Dr. James H. Cooper.

Trinity Real Estate, die mit der Verwaltung der sechs Millionen Quadratfuß umfassenden Gewerbeimmobilien der Kirchengemeinde betraute Körperschaft, wird danach einen Bauträger suchen. Mit dem ungewöhnlichen Schritt, zuerst einen Architekten auszuwählen, unterstrich Trinity, wie wichtig es ist, dass der Entwurf die ikonische Trinity Church und ihre Umgebung respektiert.

"Wir sind begeistert, diesen absolut einzigartigen Auftrag zu erhalten", sagte Cesar Pelli, Senior Principal. "Dies ist ein wundervolles Juwel von einem Standort. Als ein sehr klarer urbaner Raum mit einer natürlichen Landschaft als Umgebung gleicht er keinem anderen Ort der Welt. Wir freuen uns auf den fortgesetzten Austausch von Ideen, um ein Gebäude seines Moments neben einem Gebäude für alle Zeiten zu schaffen."

Der vorläufige Entwurf von PCPA hat eine transparente Basis, um die Missionstätigkeiten der Kirche hervorzuheben. Gartenterrassen werden an den malerischen Kirchhof erinnern. Der Zugang zur Kirche vom Trinity Place wird über eine Fußgängerbrücke gewahrt.

Der Baubeginn soll den Erwartungen zufolge im Herbst 2014 erfolgen. Die Fertigstellung ist für 2017 vorgesehen.

Das 1977 gegründete und von Cesar Pelli, Fred Clarke und Rafael Pelli geleitete Architekturbüro Pelli Clarke Pelli Architects hat bereits einige der beeindruckendsten Gebäude der Welt geschaffen, darunter das World Financial Center in New York, die Petronas Towers in Kuala Lumpur und das International Finance Centre in Hongkong. Die Gesellschaft wurde von der Kritik gefeiert und hat Hunderte von Designpreisen gewonnen, darunter den Firm Award des American Institute of Architects.

