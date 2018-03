Mehr Dschungel in Wien: 10. Saison im Theaterhaus für junges Publikum

Saisonstart am 3. September mit "Alzheimer Symphonie"

Wien (OTS) - Der Dschungel Wien befindet sich weiterhin im Wachstum. Das Theaterhaus für junges Publikum blickt auf eine erfolgreiche Saison 2012/13 zurück. Es gab 938 Gesamtveranstaltungen, davon 568 Theatervorstellungen, und 73.269 GesamtbesucherInnen sowie eine Gesamtauslastung von 81,84 Prozent - ein Rekord. Die insgesamt 78 Theaterproduktionen setzten sich aus 63 nationalen und 15 internationalen Produktionen zusammen. Auch räumlich hat sich Dschungel Wien vergrößert. Das im Museumsquartier gelegene Theaterhaus verfügt nun zusätzlich zu den beiden Theatersälen über eine eigene Probebühne, zwei Studios und neue Büroräume.

In der kommenden Jubiläumssaison wartet auf das junge Publikum wieder ein vielfältiges und abwechslungsreiches Angebot mit zahlreichen Premieren und Uraufführungen. Am Dienstag, dem 3. September, eröffnet Justus Neumanns "Alzheimer Symphonie" (ab 14 Jahren) die 10. Theatersaison um 20.00 Uhr. In dem Stück versucht ein alter Schauspieler seiner Vergesslichkeit zu entkommen. Letztlich seinem Schicksal ergeben "vergisst er auch die Angst vor dem Sterben und tritt, wie ein Kind, glücklich seine Heimreise an".

Der Länderschwerpunkt ist in diesem Jahr der Gruppe Iyasa gewidmet, deren Ursprung in Bulawayo liegt, der zweitgrößten Stadt Simbabwes. Im September werden dazu vier Stücke gezeigt sowie Workshops, ein Kochevent und ein Konzert angeboten. In diesem Rahmen wird unter anderen das Schauspiel mit Tanz "Sisonke - Solange wir zusammen sind" (ab 6 Jahren), am Donnerstag, 5. September, um 18.00 Uhr, uraufgeführt.

Weitere Informationen und Details zu den Veranstaltungen unter www.dschungelwien.at (Schluss) tai

