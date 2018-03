Dimetis stellt Updates seiner leistungsstarken BOSS Broadcast OSS Platform® vor, die die Verteilung, den Transport und das Broadcast-Netzwerk-Management vereinfachen

Dietzenbach, Deutschland (ots/PRNewswire) - Dimetis, (http://www.dimetis.de), ein führender Software-Anbieter für Lösungen im Bereich Broadcast OSS (Operations Support System), hat heute bekanntgegeben, dass sie wichtige Updates für die BOSS Broadcast Platform® einführen, zu denen der BOSS LINK Manager® und der BOSS BROADCAST Manager® gehören.

"Die Dimetis-Plattform vereinfacht unsere Netzwerkoperationen auf grundlegende Weise", sagte Kathy Perone, COO, Hibernia Networks. "Ihre Tools zur Netzwerksteuerung ermöglichen uns, effizienter und effektiver zu werden."

Die aktualisierte Dimetis BOSS OSS Platform® bietet ein verbessertes intuitives Design mit modernsten Features, während sie den Kunden gleichzeitig erweiterte Funktionalität, leichte Bedienbarkeit und eine exzellente Nutzererfahrung bereitstellt. Zu den neuen Eigenschaften und Vorteilen gehören u. a.:

-- Dashboards zur Steuerung, Bandbreiten-Management, zentrale Leistungskennzahlen (KPIs), Headend-Management, OTT-Management und IPTV-Management. -- Berichtswesen der Broadcast SLAs (Service Level Agreements) - Kontributionsnetzwerke, die primär auf IP/MPLS basieren, können durch den Verlust von Frames/Paketen beeinträchtigt werden. Die Boss-Plattform bietet eine Messung der SLAs für den Ende-zu-Ende-Dienst - von der Verteilung bis zur Sendung. -- Hardware-Support - der BOSS LINK Manager® ist einzigartig auf dem Markt, denn er kann 50 verschiedene Geräte von Drittanbietern integrieren. Dies erlaubt eine schnelle Implementierung beim Kunden und liefert echte Hardware-Kompatibilität. -- Automatisierung und Scripting - mit dem BOSS BROADCAST Manager® können Kunden ihre eigene Unternehmenslogik und -Scripts schreiben und so ihre Netzwerkkontrolle und die Rentabilität verbessern. -- Umfangreicher API-Support - unter Nutzung von Web-basierten Diensten ermöglicht der BOSS BROADCAST Manager® Kunden, ein B2B-Transaktionsmodell Ende-zu-Ende und die nahtlose Wertschöpfung effektiv umzusetzen.

"Die Qualität der Eigenschaften und die leichte Bedienbarkeit der Dimetis-Lösung sind in der Broadcast-Netzwerkbranche einmalig", erklärte Dr. Shahin Arefzadeh, COO & Präsident der US-Sparte bei Dimetis. "Mit der BOSS Platform®-Lösung erhalten Kunden leistungsstarke Performance-Kennzahlen, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit für die Verwaltung ihrer herstellerübergreifenden Netzwerke."

Dimetis wird die BOSS OSS Platform® auf der Ausstellung IBC 2013 in Amsterdam vom 13. - 17. September 2013 (Stand 4.A81, Halle 4) präsentieren.

Über Dimetis Dimetis mit Hauptsitz in Dietzenbach, Deutschland, ist ein führender Hersteller von Software, der standardisierte und kundenspezifische Produktlösungen für Broadcast OSS und Telecom NGOSS (Next Generation Operations Systems and Software) anbietet. Unsere modularen Plattform-Softwarelösungen für Broadcast OSS sorgen dafür, dass Medien und alle anderen Dienste sich nahtlos über jedes Netzwerk hinweg bewegen können. Die Software-Produkte der Dimetis GmbH werden von vielen der wichtigsten Sendeanstalten, Telekommunikationsanbietern und Mediendienstleistern verwendet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.dimetis.de.

Medien-Kontakt: Doris Bock dbock @ dimetis.de +49 6074 3010 418

