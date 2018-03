AVISO - Samstag, 31. August 2013: Jugendwahlkampfauftakt der SPÖ um 19 Uhr!

"Junge wählen ROT" präsentieren Kampagne und Jugendspitzenkandidatin Katharina Kucharowits

Wien (OTS/SK) - Am Samstag, den 31. August 2013, laden die sozialdemokratischen Jugendorganisationen zum Wahlkampfauftakt in die Säulenhalle des Volksgartens in Wien ein. Jetzt entscheiden wir! "Junge wählen ROT" präsentieren ab 19 Uhr ihre Wahlkampfaktivitäten und die Jugendspitzenkandidatin Katharina Kucharowits. Mit dabei sind auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter Norbert Darabos sowie SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas. ****

Neben der Vorstellung der Kampagne und der zahlreichen JugendkandidatInnen wird auch ein weiterer Teil der Onlinekampagne in Form eines Facebook-Spiels präsentiert.

Zeit: Samstag, 31. August 2013, Beginn: 19 Uhr, Einlass: 18 Uhr Ort: 1010 Wien, Volksgarten Säulenhalle Anmeldung unter: iamred @ spoe.at

Die VertreterInnen der Medien sind zum Jugendwahlkampfauftakt der SPÖ herzlich eingeladen. (Schluss) mb/sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum