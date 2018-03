Neue Studie: Wien in Top 10 der "Internet-Städte" weltweit

Wien (OTS) - Wien ist die global lebenswerteste Stadt (Mercer). Wien ist eine der weltweit führenden Smart Cities (Co.Exist). Und: Wien gehört zu den "Top 10 Internet Cities" des Planeten. Das sagt eine aktuelle Studie des britischen Unternehmens UBM, das Kommunen auf ihre Handhabe des World Wide Web getestet hat. Demnach erhält die Stadt Wien in zahlreichen Kriterien Bestnoten:

Verbindungs-Geschwindigkeit; W-LAN-Verbreitung; Innovationsfreude; Open Government Data (Daten der öffentlichen Verwaltung).

Bestnoten in vielen Bereichen

WienerInnen surfen schneller durchs Internet als die Bevölkerung von New York City, stellt UBM fest. Bis zu 30 Megabit pro Sekunde sind ein europäischer Spitzenwert. Den Zugang zu Drahtlos-Netzen (W-LAN) bewertet die Studie als "durchgängig". Neben Hotspots in der Gastronomie werden vor allem Zugangsmöglichkeiten an öffentlichen Plätzen wie Bahnhöfen oder dem Flughafen Wien-Schwechat angeführt. Bis 2020 will Österreich seine Breitband-Verbindungen auf 100 Megabit pro Sekunde ausbauen. Wien ist laut UBM "Knotenpunkt" dieser Entwicklung - und unterstützt dieses Denken durch ihr "Smart City"-Selbstverständnis. Zudem fördert die Stadt Innovationen durch ein unternehmensfreundliches Klima und das Bereitstellen öffentlicher Daten (Open Government Data, OGD).

Internet als Mittel zum Zweck

Die Studie schließt mit der Conclusio: "Wien wird Breitband-Superstar. Das Internet ist für die Stadt ein Mittel zum Zweck, nicht der Zweck an sich. Nachhaltigkeit und aufregende Möglichkeiten stehen im Mittelpunkt. Und wenn Euphorie dieses Vorhaben messbar macht, dann ist es bereits jetzt ein Erfolg".

Mehr Informationen:

- UBM's Future Cities:

http://www.ubmfuturecities.com/document.asp?doc_id=525595

- Open Government Data - Offene Daten für Wien:

http://data.wien.gv.at

