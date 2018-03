Datenweitergabe: Information für Herrn Ing. Lugar

Wien (OTS) - Bereits am 19. August haben die Österreichische Apothekerkammer und die Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich in einer Aussendung unmissverständlich klargestellt: Von den beiden öffentlich-rechtlichen Körperschaften wurden keine wie auch immer gearteten Medikamentendaten an Privatunternehmen weitergegeben. Auch die Apotheken selber geben keine Patientendaten weiter und erlauben auch keinen Zugriff, wie wir bereits mehrfach kommuniziert haben. Es ist unverständlich, wieso Herr Ing. Lugar nun Fragen aufwirft, die wir längst beantwortet haben. Wir laden Herrn Ing. Lugar gerne ein, um ihn über das Gesundheitssystem und das Apothekenwesen unaufgeregt zu informieren.

