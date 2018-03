Neue Kinder- und Jugendwohngemeinschaft in Liesing eröffnet

Wien (OTS) - Jugendstadtrat Christian Oxonitsch eröffnete heute Mittwoch eine neue Kinder- und Jugendwohngemeinschaft im 23. Bezirk. Die Einrichtung wird im Auftrag und mit Mitteln der MAG ELF von Jugend am Werk betrieben.

"Kinder die in die Obhut der Wiener Jugendwohlfahrt kommen haben meistens schon viel mitmachen müssen. Darum ist es unsere oberste Aufgabe, so gut wie möglich für sie zu sorgen und ihnen das beste und behütetste Leben zu ermöglichen. Wichtig ist, dass sich die Kinder und Jugendlichen zu Hause fühlen und einen Alltag führen wie alle anderen Kinder auch. Diese Einrichtung bietet alle Voraussetzungen dafür. Ich danke Jugend am Werk und hoffe dass sich hier alle BewohnerInnen wohlfühlen werden", so Jugendstadtrat Christian Oxonitsch bei der Eröffnung.

Insgesamt leben in der WG 8 Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren, die von fünf sozialpädagogischen MitarbeiterInnen rund um die Uhr betreut werden. Die BetreuerInnen unterstützen die Kinder und Jugendlichen im Alltag sowie bei Amtswegen, Hausaufgaben und allen Belangen des Lebens. Ein wichtiger Aspekt ist auch die gemeinsame Freizeitgestaltung. Regelmäßig unternehmen die Kinder und Jugendlichen Ausflüge in den Tiergarten, in Schwimmbäder, zu Spielplätzen, spielen Fußball oder nehmen etwa am wienXtra ferienspiel teil.

Die Wohngemeinschaft ist insgesamt 220 Quadratmeter groß. Neben den Gemeinschaftsräumen (Wohnzimmer, Küche, Esszimmer, Vorraum) gibt es für die Kinder und Jugendlichen Einzelzimmer und für Geschwister wenn gewünscht auch Doppelzimmer. Buben und Mädchen haben getrennte Nassräumlichkeiten und sofern möglich wird auch der regelmäßige Kontakt zu den Eltern gesucht.

