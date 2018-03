Letzte Tickets für den Trachtenpärchenball 2013

Raiffeisen Bull-riding MuseumsQuartier - YELLOW BOX.

Wien (OTS) - Ab zum Bull-riding ins Museumsquartier! Am Donnerstag, den 29. August 2013 um 18 Uhr haben Ticketanwärter ab 18 Jahren die Chance sich in Dirndl oder Lederhose im Bull-riding vor der Yellow Box zu beweisen. Wer es schafft, am längsten im Sattel zu bleiben erhält zwei der letzten Tickets für den Trachtenpärchenball am 13. September 2013.

Bull-Riding Ersatztermin bei Schlechtwetter ist der 03.09.2013. www.raiffeisenbank.at/yellowbox

Bull Riding in Dirndl oder Lederhose



Karten für den Trachtenpärchenball für jene, die am längsten im

Sattel bleiben



Datum: 29.8.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

MQ - Yellow BOX

Museumsplatz 1, 1070 Wien



Url: www.raiffeisenbank.at/yellowbox



