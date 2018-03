GEA sichert langfristige Finanzierung durch neuen syndizierten Kredit

Düsseldorf (ots) - Die GEA Group Aktiengesellschaft hat ihre Konzernfinanzierung durch den Abschluss einer neuen syndizierten Kreditlinie in Form eines Club Deals in Höhe von 650 Mio. EUR langfristig gesichert. Sie ersetzt die im Juni 2015 fällige Linie mit gleichem Volumen. Durch Margenverbesserungen sowie eine weitere Streckung der Fälligkeit konnte zudem die Finanzierungsstruktur erneut optimiert werden. Der Kredit hat eine Laufzeit von 5 Jahren und beinhaltet zusätzlich noch zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr bis insgesamt August 2020. Darüber hinaus konnte GEA eine Dokumentation mit verbesserten Bedingungen verhandeln.

"Wir haben ein sehr positives Marktfenster genutzt, um unsere Finanzierungsstruktur abermals frühzeitig und vorausschauend auszubauen", so Dr. Helmut Schmale, Finanzvorstand der GEA Group Aktiengesellschaft. "Die günstigen Konditionen unterstreichen erneut die gute Stellung der GEA auf den Kredit- und Kapitalmärkten. Mit dem Konsortialbankenkreis haben wir einen sehr guten Mix aus internationalen und nationalen Bankpartnern für unser zukünftiges Wachstum gewinnen können."

Informationen zum Konzern

Die GEA Group Aktiengesellschaft ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum von Prozessindustrien mit einem Konzernumsatz von über 5,7 Milliarden Euro in 2012. Sie konzentriert sich als international tätiger Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für die anspruchsvollen Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert ca. 70 Prozent seines Umsatzes aus den langfristig wachsenden Industrien für Nahrungsmittel und Energie. Zum 30. Juni 2013 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 24.750 Mitarbeiter. Die GEA Group zählt in ihren Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.gea.com.

Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA Group Aktiengesellschaft erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr @ gea.com.

Rückfragen & Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Konzernkommunikation

Tel. +49-(0)211-9136-1492

Fax +49-(0)211-9136-31087

www.gea.com