EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / Bekanntmachung von Beteiligungsmeldungen und Veröffentlichung gemäß § 93 Abs 2 Börsegesetz mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 28 August 2013. Atrium European Real Estate Limited ("Atrium") mit Sitz in Jersey teilt mit, dass ihr von Gazit-Globe Ltd im Namen ihres verbundenen Unternehmens Gazit Gaia Ltd ("Gazit Gaia") und von der CPI CEE Management LLC im Namen der CPI CEE Co-Invest 3 Limited und des von der CPI CEE Management LLC geführten Konsortiums (besteht aus CPI CEE Co-Invest 1 Limited und CPI CEE Co-Invest 2 Limited, unter der Kontrolle von Apollo Global Real Estate Management LP, einem verbundenen Unternehmen von Apollo Global Management LLC) der Erwerb von Stück 20.416.463 stimmberechtigten Aktien von Atrium, durch Gazit Gaia von der CPI CEE Co-Invest 3 Limited bekannt gegeben wurde. Per 28. August 2013 hat sich dadurch die Anzahl der von Gazit Gaia gehaltenen Aktien von Atrium auf Stück 44.394.630 erhöht. Als Folge dieser Transaktion wird Gazit Globe Ltd (durch die verbundenen Unternehmen Gazit Gaia and Gazit Midas Ltd) Stück 149.325.178 Aktien von Atrium und CPI CEE Management LLC (und das Konsortium, das von der CPI CEE Management LLC gemanaged wird) Stück 52.069.621 Aktien von Atrium halten.

Aufgrund der oben genannten Transaktion gibt Atrium gemäß § 93 Abs 2 Börsegesetz bekannt, dass sich der Prozentsatz der von Gazit Gaia direkt und indirekt gehaltenen Stimmrechte in Atrium auf 11,9% erhöht, wodurch die börsegesetzliche Anteilsschwelle von 10% überschritten wurde. Demgemäß hat sich die Anzahl der Stimmrechte, die von der CPI CEE Co-Invest 3 Limited gehalten werden von 5,45% auf 0% verringert und hat sich der, von dem von der CPI CEE Management LLC geführten Konsortium gehaltene Anteil an Stimmrechten in Atrium von 19,35% auf 13,90% verringert. Der entsprechende Anteil an den Stimmrechten hat daher die börsegesetzlichen Anteilsschwellen von 4% bzw. 15% unterschritten.

Die Gesamtanzahl der von der Gazit-Globe Ltd (über verbundene Unternehmen) und von der CPI CEE Management LLC (und dem Konsortium, das von der CPI CEE Management LLC gemanaged wird) gehaltenen Stimmrechte in Atrium wird durch die

oben genannte Transaktion nicht beeinträchtigt, und bleibt daher unverändert bei über 50%, aber unter 75%. Für weitere Informationen: FTI Consulting Inc: +44 (0)20 7831 3113

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Jersey und ist unter dem Börsenkürzel ATRS an der Wiener und an der Euronext Amsterdamer Börse doppelt börsennotiert. Diese Ad hoc Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey. Atrium ist bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht als "collective investment scheme" registriert, das Beteiligungen in den Niederlanden nach Artikel 2:66 des niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes (Wet op het financieel toezicht) anbieten kann. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate.

