Dienstag: 3. Hietzinger Wirtschaftsgespräche

Mit u.a. Schieder, Katzian zum Thema: Wie soll sich der Staat finanzieren

Wien (OTS/SPW) - In der dritten Ausgabe der Hietzinger Wirtschaftsgespräche am Dienstag, dem 3. September 2013, diskutieren Staatssekretär Andreas Schieder, NAbg. Wolfgang Katzian und die Mitgründerin von DiTech Aleksandra Izdebska über Steuern, Leistungen und die Zukunft des österreichischen Staatshaushalts.****

Wirtschaftskrise oder Budgetkrise? Die MeinungsmacherInnen Europas diskutieren seit 2008 sehr heftig, wo die Verantwortung für vergangene Fehler liegt und wie man eine stabile Zukunft herstellen kann. In diesem Kontext erwartet das Publikum der 3. Hietzinger Wirtschaftsgespräche eine spannende Diskussion zwischen Finanzstaatssekretär Andreas Schieder, NAbg. Wolfgang Katzian und Firmenbegründerin des IT-Unternehmens DiTech, Aleksandra Izedbska. "Die Wirtschaftsgespräche verstehen sich als offene und durchaus kontroverse Debatte über die Zukunft des Landes. Wer Verantwortung für diese übernehmen will, muss auch bereit sein, sich dem Streitgespräch ehrlich und direkt zu stellen. Und es ist ein hochspannendes Thema wie Österreich in Zukunft finanziert wird," so SPÖ-Hietzing Vorsitzender Gerhard Schmid.

Bereits beim 1. Hietzinger Wirtschaftsgespräch gab es einen spannenden Diskurs zwischen OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny und einem aktiven Publikum, ebenso bei den 2. Hietzinger Wirtschaftsgespräch zwischen Sozialminister Rudolf Hundstorfer und Therese Niss, Vorsitzende der Jungen Industrie. Auch der Mitveranstalter, NAbg. Wolfgang Katzian beteiligte sich lebhaft an den beiden Diskussionen und versprach: "Die Hietzinger Wirtschaftsgespräche stehen für Offenheit und einen kritischen Geist, der dem Bezirk auch würdig ist. Wir werden weiter die relevanten Fragen der Zeit mit den besten Köpfen - egal welchen Couleurs - diskutieren."

3. Hietzinger Wirtschaftsgespräche

Zeit: Dienstag, 3. September 2013, 17.30 Uhr Einlass

Ort: 13., Restaurant NAPOLEONWALD, Jaunerstr. 5

Anmeldung: wien.hietzing @ spw.at bzw. telefonisch unter 53 427 / 1130 Moderation von Gerhard Schmid, Vorsitzender der SPÖ Hietzing (Schluss)

