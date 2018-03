BWL-Wissen praxisnah berufsbegleitend studieren

Basel/Wien (OTS) - Praxisrelevantes BWL-Wissen für Führungskräfte und Nachwuchsmanager vom BWL Institut & Seminar Basel in Kooperation mit dem Institute für International Research in Österreich. Das Weiterbildungsangebot mit den klassischen Themen der Betriebswirtschaftslehre richtet sich an Führungskräfte und Nachwuchsmanager ohne wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung. Bereits zum 30. Mal starten die berufsbegleitenden Fernstudiengänge "Betriebswirtschaft" und "Finanzmanagement". Die modular aufgebauten Fernlehrgänge beginnen am 15. Oktober 2013.

"Wir wollen den Teilnehmern in kompakter Form systematisch praxisrelevantes Wissen aus der Betriebswirtschaftslehre vermitteln und sie auf die Anwendung in ihrem Unternehmen vorbereiten", formuliert Studienleiter Dr. Ralf Andreas Thoma das Hauptziel der Fernlehrgänge am Betriebswirtschaftlichen Institut & Seminar Basel (www.bwl-institut.ch)

Die klare Konzentration auf die wesentlichen Themen der Betriebswirtschaftslehre ist laut Dr. Ralf Andreas Thoma einer der wichtigsten Vorteile des berufsbegleitenden Fernstudiums. Die modular aufgebauten Kurse seien so abgestimmt, dass die Teilnehmer zeitlich und örtlich flexibel das Aufgabengebiet studieren können. Die Teilnehmer werden zudem individuell und persönlich durch den Studienleiter betreut. In den praxisorientierten Fernstudiengängen steht fundiertes betriebswirtschaftliches Wissen im Vordergrund.

Das neun- bis zwölfmonatige berufsbegleitende Intensivstudium BWL ist auf die Bedürfnisse von Führungskräften und Nachwuchskräften zugeschnitten, die sich zur Ergänzung ihres Fachwissens umfassende betriebswirtschaftliche Kenntnisse aneignen wollen. Der in zehn Module unterteilte Studiengang, der bereits zum 30. Mal aufgelegt wird, schließt als Dipl.-Betriebsökonom (BI) ab. Praxisrelevante Kenntnisse in "Betriebswirtschaft" stehen im Fokus des Fernlehrgangs:

Neben einer Einführung geht es um das Rechnungswesen (Bilanz und GuV, Kosten- und Leistungsrechnung), um Controlling, Marketing, Finanzierung, Investitionsrechnung sowie zwei Kapitel der Unternehmensführung und einen Abstecher in die Volkswirtschaftslehre. Alle Informationen finden Sie unter www.iir.at/bwl-lehrgang.html.

Das Intensivstudium Betriebswirtschaftslehre ist auch in einer englischsprachigen Version als "Intensive Course in Business Administration" möglich. Das sechs- bis neunmonatige Kompaktstudium Finanzmanagement, ebenfalls in 30. Auflage, richtet sich speziell an karriereorientierte Fachund Führungskräfte aus dem Finanzbereich. Es schließt als Dipl.- Finanzökonom (BI) ab.

Sonderkonditionen für arbeitslose und gekündigte Teilnehmer

Beruf und Studium am Betriebswirtschaftlichen Institut & Seminar Basel lassen sich nach Angaben des Studienleiters ohne Ortswechsel und Aufgabe des privaten Umfeldes optimal vereinen. Die Studiengebühr für die Intensivstudiengänge "Betriebswirtschaft" betragen Euro 4.800 für das "Intensivstudium Betriebswirtschaft" bzw. Euro 2.900 für das "Kompaktstudium Finanzmanagement". Für erwerbslose und gekündigte Teilnehmer gelten Sonderkonditionen.

Betriebswirtschaftliches Institut & Seminar Basel AG

Die 1999 in Basel gegründete Betriebswirtschaftliches Institut & Seminar Basel AG bietet als privates Weiterbildungsinstitut ein praxisorientiertes effizientes Studienangebot. Über 100 Teilnehmer schreiben sich jährlich in die Intensivstudiengänge ein. Ergänzende Seminarveranstaltungen begleiten die Intensivstudiengänge. Das Institut hat am 12. März 2007 das eduQua- Zertifikat erhalten. Das Schweizerische Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen wurde am 31. März 2013 erneut bestätigt. Außerdem ist das Institut Mitglied im Schweizerischen Verband für Erwachsenenbildung (SVEB) und der European Association of Distance Learning (EADL). Weitere Infos unter www.bwl-institut.ch.

Rückfragen & Kontakt:

Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel AG

Dr. Ralf Andreas Thoma

Wartenbergstr. 9

CH-4052 Basel

Telefon +41 (0)61 261 2000

Telefax +41 (0)61 261 6636

E-Mail: info @ bwl-institut.ch

Internet: www.bwl-institut.ch