Brigittenau: "4. Kinder- und Familienfest" am Samstag

Wien (OTS) - Der Verein "Kulturforum Brigittenau" organisiert am Ende der Sommer-Ferienzeit eine vergnügliche Festivität für Groß und Klein auf dem Wallensteinplatz im 20. Bezirk. Das "4. Brigittenauer Kinder-und Familienfest" findet am Samstag, 31. August, statt. Die fröhliche Feier dauert von 14.00 bis 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zu den Höhepunkten des Nachmittags zählt eine verblüffende Magie-Show. Ein Animationsprogramm der Kinder-Unterhalter "KIGRU" und eine farbenfrohe Schmink-Aktion lassen keine Langeweile aufkommen. Die Kleinsten toben sich in einer "Hüpf-Burg" aus und fertigen fantasievolle Malereien an. Mutige benützen eine "Prater-Schaukel", Sportliche flitzen mit einem Kinder-Gokart herum und Gemütliche ziehen eine Fahrt mit der "Mini-Bahn" vor. Obendrein erwarten das Publikum allerhand "Überraschungen". Das gemütliche Beisammensein wird vom Bezirk unterstützt. Ankündigungen verschiedenster Veranstaltungen im 20. Bezirk veröffentlicht die Bezirksvorstehung Brigittenau im Internet:

www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/veranstaltungen/. (Schluss) enz

