MA 49: Alle öffentlichen Grillplätze in Wien wieder geöffnet

Grillverbot wird heute, Mittwoch, 28. August, um 12 Uhr aufgehoben.

Wien (OTS) - Das im Juli aufgrund der Trockenheit und damit stark erhöhten Waldbrandgefahr verhängte Grillverbot auf den öffentlichen Grillplätzen in Wien ist ab heute, 12:00 Uhr aufgehoben. Auf allen von der Stadt Wien zur Verfügung gestellten Grillplätzen sowie auf privaten Flächen, falls sie sich im Gefährdungsbereich befunden haben, darf nun wieder gegrillt werden.

Umweltstadträtin Ulli Sima bedankt sich bei allen Grillfreundinnen und Grillfreunden für das vorbildliche und disziplinierte Verhalten. Bei den Kontrollen durch MitarbeiterInnen der Stadt Wien an den Grillplätzen gab es während des über vierwöchigen Grillverbots kaum Probleme. "Die Wienerinnen und Wiener haben einmal mehr bewiesen, wie wichtig ihnen der Schutz ihres Waldes und der Natur ist", so Sima.

Ab sofort steht einem Grillabend an einem der öffentlichen Grillplätze in Wien nichts mehr im Wege. Die MA 49 bittet zu diesem Anlass wieder alle Grillbegeisterte um Rücksichtnahme und Beachtung gewisser Grundregeln. "Gräser, Sträucher und Bäume leiden unter starker Hitzeentwicklung beim Grillen, daher bitte ausreichend Abstand halten und Glut und Asche unbedingt in die von der Stadt Wien bereit gestellten Betongefäße entsorgen", appelliert Forstdirektor Andreas Januskovecz.

Kontrolle durch Forstamt und Inselservice

Während des Grillverbots wurden die Grillplätze und Grillzonen im Donauinselbereich von der Abteilung Wiener Gewässer (MA 45) sowie von den Grillplatzmeistern verstärkt kontrolliert. Die Grillplätze in Wienerwald nahen Gebieten des Forstamtes wurden von FörsterInnen der MA 49 observiert, im Draschepark in Wien-Liesing, einem Grillplatz der Wiener Stadtgärten, achteten MitarbeiterInnen der MA 42 auf Einhaltung des Grillverbots. Gemeinsam mit Feuerwehr und Polizei haben sie mit ihren verstärkten Kontrollgängen durch gefährdete Gebiete einen wesentlichen Beitrag zum Schutz des Waldes geleistet.

