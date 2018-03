TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Mittwoch, 28. August 2013, von Peter Nindler: "Aufschieben, aber Maut nicht aussitzen"

Innsbruck (OTS) - Weil die Vorkehrungen gegen Mautflucht in Kufstein bis Dezember nicht realisierbar sind, sollte auf Vignettenkontrollen weiter verzichtet werden. Eine gesetzliche Lösung für Kufstein und ähnlich betroffene Regionen wäre allerdings sinnvoll.

In der Debatte um die umstrittene Kufstein-Maut haben sich die Regierungsparteien ÖVP und Grüne mit der Opposition aus SPÖ, Liste Fritz, FPÖ und Vorwärts zusammengerauft. Damit kommt die schwarz-grüne Landesregierung einem ihrer Grundsätze nach, dass sie die Opposition einbinden möchte. Wohl auch aus Selbstzweck, damit sie gegenüber dem Bund mautbefreit auftreten kann. Die Vignettenkontrollen sollen erst erfolgen, wenn das Maßnahmenbündel gegen die Mautflucht realisiert ist, und nicht bereits ab Dezember. Gleichzeitig spricht sich der Landtag für eine Prüfung des Bundesstraßen-Mautgesetzes aus. Ob sich Verkehrsministerin Doris Bures (SP) von der einhelligen Vorgangsweise des Tiroler Landtags politisch beeindrucken lässt, darf bezweifelt werden. Inhaltlich gibt es allerdings gute Argumente - sowohl für ein weiteres Aussetzen der Mautkontrolle als auch eine generelle Prüfung des in Österreich praktizierten Mautsystems.

Schließlich erwartet sich selbst Bures von temporären Lkw-Fahrverboten an Samstagen sowie durch Schaltintervalle gesteuerte Blockabfertigungen ("Pförtnerampeln") eine Eindämmung des befürchteten Ausweichverkehrs von zusätzlichen 7000 Fahrzeugen täglich. Doch die Umsetzung der technischen Vorkehrungen gegen die Mautflucht dauert ein bis drei Jahre. Dass die Mautbefreiung bis dahin bleibt, wäre logisch und würde argumentierbar sein. Auch für die Ministerin und die Straßenfinanzierungsgesellschaft Asfinag. Wie gerecht oder ungerecht das Mautsystem in Österreich generell ist, darauf zielt der Prüfantrag ab. Alt-LH Wendelin Weingartner hat sich schon kritisch mit der Sondermaut am Brenner auseinandergesetzt, LH Günther Platter stellt sie ebenfalls infrage. Tatsächlich passt sie nicht ins System eines einheitlichen Mautregulativs. Gleichzeitig deckt die Debatte um die Mautpflicht in Kufstein die Schwächen der Vignette schonungslos auf. Die Asfinag erzielt Einnahmen zulasten einzelner Regionen, die aufgrund ihrer geografischen Lage von Mautflüchtlingen überrollt werden.

Letztlich dürfte es aber keine Sonderlösung für den Raum Kufstein geben. Die heimische Verkehrspolitik müsste vielmehr über gesetzliche Ausnahmen von der Mautpflicht für jene Autobahn- bzw. Schnellstraßenabschnitte in Österreich nachdenken, die durch Ausweichmöglichkeiten auf Landes- und Bundesstraßen die Vignettenflucht geradezu fördern. Das wäre in Summe wahrscheinlich sinnvoller und günstiger.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610