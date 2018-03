Neues Volksblatt: "Bürokratie" von Markus EBERT

Ausgabe vom 28. August 2013

Linz (OTS) - Unternehmer beklagen sie, Ärzte beklagen sie und die Lehrer wissen auch ein unlustiges Lied über sie zu singen - die Bürokratie. Gemeinhin geht es um administrative Tätigkeiten, die mit dem jeweiligen Beruf oder Aufgabenfeld nur mittelbar etwas zu tun haben. Ein Turnusarzt verbringe 50 Prozent seiner Tätigkeit mit bürokratischen Aufgaben, klagt Ärztevertreter Harald Mayer. Damit die Lohn- und Abgabenverrechnung ordnungsgemäß durchgeführt wird, muss ein Unternehmen im Schnitt pro Arbeitnehmer und Jahr mehr als 1700 Euro veranschlagen; Geld, das nur dafür verdient werden muss, damit es sich umgehend in Papier - sprich Post an den Vater Staat -auflöst. Und ob die Organisation eines Wandertages oder eines Schulskikurses in den unmittelbaren Wirkungsbereich eines Lehrers gehört, darf auch bezweifelt werden.

Unter dem Strich bleibt all das eine fahrlässige Vergeudung von Ressourcen. Und schon deswegen sollte man sich bei den politischen Mitbewerbern nicht gar so lustig machen über das von ÖVP-Chef Michael Spindelegger geprägte Schlagwort von der Entfesselung. Und schon gar nicht sollte man über neue steuerliche Belastungen nachdenken, solange man dort, wo es möglich ist, zu wenig Effizienz walten lässt. Als "Kanzler für die Optimisten" lässt sich Spindelegger plakatieren. Jene, die überzeugt sind, mit weniger Bürokratie auch leben zu können können, sollten das am Wahltag dokumentieren.

