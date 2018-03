University of California setzt zur Unterstützung der rechenbetonten astrophysikalischen Forschung auf Cloud-Speichersystem von Huawei

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei, ein führender globaler Lösungsanbieter im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT), gab kürzlich bekannt, dass dessen Cloud-Speichersystem an der University of California Santa Cruz (UCSC) erfolgreich in Betrieb genommen wurde. Das System bietet Datenspeicher im Petabyte-Bereich, verschiedene Archivierungsmöglichkeiten und eine Sharing-Plattform für das Hyades-System - den primären Supercomputer am Campus der UCSC, der ausschließlich für die rechenbetonte astrophysikalische Forschung genutzt wird.

Aufgrund exponentiell wachsender Datenbestände, die auf zunehmend intensivierte Forschungsprogramme zurückzuführen sind, ergaben sich für das Datenspeichersystem der astrophysikalischen Forschung durch die veränderten Anforderungen im Hinblick auf Skalierbarkeit, Lese-und Schreib-Performance und Zuverlässigkeit und die steigenden Bereitstellungskosten immer größere Probleme. Die Forscher benötigten dringend ein neues Speichersystem sowie eine Lösung, mit der sie nicht nur ihren aktuellen Problemen, sondern auch den künftigen Anforderungen im Forschungsbereich Rechnung tragen können, die in absehbarer Zeit nämlich noch höher und komplexer sein werden.

Seit April 2013 bietet Huawei sein hochleistungsfähiges UDS-System (Universal Distributed Storage) mit einem Petabyte Datenspeicher an, das zum paarweisen Betrieb mit dem Supercomputer-System Hyades geeignet ist. Im Zuge der dreimonatigen Tests durch Techniker des Hyades-Systems hat sich das UDS-System bewährt und in verschiedenen Anwendungsszenarien mit riesigen Datenspeichern umfassende Skalierbarkeit und herausragende Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.

Bei Huaweis UDS-Cloud-Speichersystem kommt die einzigartige ARM-Architektur (Advanced RISC Machine) zum Einsatz, die flexible Kapazitätserweiterungen von Petabyte auf Exabyte ermöglicht und dabei einen äußerst niedrigen Stromverbrauch von 4,2 W/TB bietet. Neben attraktiven Features wie 2,1 PB Datenspeicher pro Gehäuse, High-Density-Design und Zero Touch ermöglicht das UDS-System auch die Steuerung mehrerer Rechenzentren. Dabei bietet es eine sichere und zuverlässige überregionale Datenübertragung in einen einheitlichen Ressourcenpool, was UCSC-Astrophysikern die Zusammenarbeit mit angeschlossenen Forschungszentren in den gesamten Vereinigten Staaten erleichtert.

"Hyades ist mehr als zehn Mal so leistungsfähig wie sein Vorgänger", erklärte Piero Madau, Professor für Astronomie und Astrophysik an der UCSC und Hauptforscher mit Forschungsstipendium der National Science Foundation (NSF). "Mit dem Huawei-System als Datenspeicher für unsere Simulationsergebnisse können wir den Nutzen dieser Ergebnisse maximieren, indem wir sie der gesamten astrophysikalischen Forschungsgemeinde zu Verfügung stellen."

Das Datenspeicher-Geschäft von Huawei hat im Jahr 2012 eine erhebliche Wachstumsentwicklung durchlaufen und sowohl im Inland als auch in Übersee rapide Umsatzsteigerungen im Geschäftskundensegment verzeichnet. Seit 2013 verfolgt Huaweis Geschäftsbereich Speicherprodukte die Philosophie "Intelligence on Demand, Convergence for Future" (z. Dt.: Intelligenz auf Abruf, Konvergenz für die Zukunft) und trägt damit nicht nur den unvorhersehbaren Speicherplatzanforderungen Rechnung, die dem explosiven Datenwachstum geschuldet sind, sondern auch der Notwendigkeit, die Datenverwaltung effizienter zu gestalten. Huaweis Vorzeigesystem im Bereich UDS-Cloudspeicher wird insbesondere auch von der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) eingesetzt und ist bei zahlreichen Forschungsinstituten und Betreiberunternehmen aus aller Welt seither sehr gefragt.

