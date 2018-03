Österreichische Soldaten aus dem Libanon evakuieren

Wien (OTS) - Ein Militärangriff der USA in Syrien steht kurz bevor. Das österreichische Bundesheer sollte die ca. 160 österr. Soldaten aus dem benachbarten Libanon sofort evakuieren. Verteidigungsminister Klug (SPÖ) soll nicht so dumm sein und das Leben der österr. Soldaten im Libanon riskieren. Außerdem hat sich das österr. Volk in der Volksbefragung 2013 gegen Berufssoldaten ausgesprochen, somit auch gegen den Einsatz von österreichischen Berufssoldaten im Ausland.

Die EU-Austrittspartei ist grundsätzlich gegen Auslandseinsätze des österreichischen Bundesheeres. Viel besser wäre es die Ostgrenze Österreichs zu bewachen und hier Grenzkontrollen wiedereinzuführen.

EUAUS-Obmann Mag. Robert Marschall, Tel 0676-4039090, www.euaus.at