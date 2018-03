Staatssekretär Ostermayer: Erich Lessing hat bedeutende Momente der Geschichte dokumentiert

Bundesministerin Schmied und Staatssekretär Ostermayer überreichen Österreichisches Ehrenkreuz an den Fotografen Erich Lessing

Wien (OTS) - "Mit Erich Lessing ehren wir heute einen herausragenden Künstler, dessen Lebenswerk und dokumentarisches Schaffen von hohem Feingefühl und besonderer Aufmerksamkeit für historische Ereignisse geprägt ist", sagte Staatssekretär Josef Ostermayer heute, Dienstag, anlässlich der Verleihung des Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst I. Klasse an Professor Erich Lessing. Die feierliche Überreichung des Ehrenkreuzes fand im Bundeskanzleramt statt. Gemeinsam mit Kulturministerin Claudia Schmied würdigte der Staatssekretär Lessing für seine Leistungen als "einen der erfolgreichsten österreichischen Fotografen der Nachkriegszeit".

Durch sein Werk habe Lessing viele, bedeutende Momente der Zeitgeschichte eingefangen, so Ostermayer. "Wenn wir Geschichte als ein Fundament der Gegenwart und Zukunft betrachten, dann wissen wir, wie wichtig die Reflexion historischer Ereignisse ist. Durch Bilder wie jene von Erich Lessing bleibt die Vergangenheit für uns lebendig. Dafür möchten wir ihm heute danken. Unsere Anerkennung gebührt ihm aber nicht nur für sein umfangreiches Werk, sondern auch für die Toleranz und Humanität, die seinen Lebensweg geprägt haben", sagte der Staatssekretär.

Auch Bundesministerin Claudia Schmied hob die Rolle von Erich Lessing als Zeitzeugen hervor: "Seit sieben Jahrzehnten hat er unser Zeitgeschehen mit seinen Fotografien dokumentiert. Er war dabei immer auf eine authentische, empathische Weise mit seinen Aufgaben verbunden. Mit seiner Professionalität und Hingabe zu seiner Arbeit ist er uns zu einem Vorbild geworden. Obwohl er Zeitzeuge einer schrecklichen Vergangenheit wurde, so hat er uns doch gleichzeitig so viel Hoffnung und Zuversicht vermittelt."

Staatssekretär Ostermayer und Kulturministerin Schmied bezeichneten es abschließend als eine große Ehre, heute die Auszeichnung der Republik Österreich überreichen zu dürfen: "Wir danken Ihnen für Ihr bedeutendes Lebenswerk und für Ihre Bereitschaft, das Österreichische Ehrenkreuz anzunehmen."

Erich Lessing wurde 1923 in Wien geboren. 1939 floh er vor dem Nationalsozialismus nach Palästina. Nach seiner Rückkehr nach Österreich 1947 wurde er Fotoreporter bei der amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press. Lessing ist seit 1951 Mitglied der Fotografen-Kooperative MAGNUM. Er arbeitete für zahlreiche Zeitschriften, darunter Heute, Quick, Life, Paris Match, Epoca. Erich Lessing hat mehr als 60 Kunstbücher publiziert und machte sich mit seinen Fotodokumentationen über Ereignisse von historischer Bedeutung einen Namen. So hielt er unter anderem den ungarischen Volksaufstand 1956 in Bildern fest oder die Präsentation des österreichischen Staatsvertrages im Wiener Schloss Belvedere im Jahr 1955. Lessing hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem 1997 den Großen Österreichischen Staatspreis für künstlerische Fotografie.

Bilder von diesem Termin sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jürgen Schwarz

Pressesprecher

Tel.: (01) 531 15 - 202243, 0664/884 947 06

juergen.schwarz @ bka.gv.at