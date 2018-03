Bochum horcht auf - Aktionstage im hearLIFE Care Center[TM]

Ob im Beruf oder innerhalb der Familie - Hörbeeinträchtigungen berühren die unterschiedlichsten Lebenssituationen. Welche Herausforderungen erwarten Sie? Wie gehen Sie damit am besten um? Welche Chancen ergeben sich? Antworten auf diese und noch mehr Fragen gibt die Aktionstage-Serie "Leben mit einem Hörimplantat", die im hearLIFE Care Center[TM] am Schwanenmarkt 2 in Bochum stattfindet.

Start der Aktionstage ist am 13. September 2013 von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr mit dem Thema Hörimplantat und Technik im Beruf. Markus Landwehr, Audiologe und Dipl.-Ing. am HNO-Universitätsklinikum Heidelberg ist selbst seit Geburt schwerhörig und beidseitig mit Hörgeräten versorgt. Interessierte erfahren hier aus erster Hand inwieweit Zusatzgeräte z.B. Hörimplantat-Trägern in Alltagssituationen helfen können und stellt die verschiedenen Zusatzmöglichkeiten vor. Außerdem besteht die Möglichkeit, das Zubehör während des Aktionstages vor Ort zu testen und zu kaufen.

Unter dem Motto "Musik in meinen Ohren - Entdecken Sie Musik neu, anders und aufregend" lädt das hearLIFE Care Center am 20. September 2013 ab 10:00 Uhr, gemeinsam mit der Musik-Expertin Johanna Pätzold, zum Aktionstag ein. Das individuelle Erleben und das aktive Mitwirken der Besucher stehen neben dem persönlichen Austausch im Vordergrund des Workshops. So sollen gemeinsam Möglichkeiten aufgezeigt werden, aktiv zum Musikgenuss zu gelangen.

Um allen Interessierten eine Chance auf die Teilnahme gewährleisten zu können, wird eine frühzeitige Anmeldung für den gewünschten Aktionstag unter (0234) 60272334 oder per E-Mail via bochum @ hearlife.cc erbeten.

Weitere Informationen zu den hearLIFE Care Centern finden Sie auf www.hearlife.cc und weiterführende Informationen zum Thema Hörverlust finden Sie auch auf: www.medel.com.

