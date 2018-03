Sparen Sie bis zu 20% bei BritRail-Pässen

Montreal (ots/PRNewswire) - NEU! Nebensaisonrabatt gilt jetzt auch für BritRail South-West-Pässe

Wer in diesem Herbst und Winter Grossbritannien besucht, hat Glück, denn der Nebensaisonrabatt von BritRail macht das Reisen mit einem BritRail-Pass sogar noch preiswerter! Mit bis zu 20% Kosteneinsparungen ist dies die perfekte Gelegenheit, um England, Schottland und Wales kennenzulernen und die Freiheit zu geniessen, jeden Tag unbegrenzte Bahnfahrten unternehmen zu können. Ab dem 1. September 2013 ist der Nebensaisonrabatt von BritRail für Buchungen von Reisen im November, Dezember, Januar und Februar erhältlich.

Mit einer Vielfalt massgeschneiderter Pässen für alle Reiseziele, Aufenthaltsdauern und Reisestile bieten BritRail-Pässe wirklich die ultimative Bequemlichkeit und Flexibilität. Da ist zum Beispiel der klassische BritRail Pass:

Er gilt für Reisen

im National Rail Network von Grossbritannien und bietet den Inhabern eine tägliche Auswahl von 18.000 Abfahrten zu 2500 Reisezielen. Und wer die lebhaften Städte und charmante Landschaft Englands ins Herz geschlossen hat, findet mit dem BritRail England Pass

genau das

richtige. Darüber hinaus gilt der dieses Jahr in den Nebensaisonrabatt aufgenommene BritRail South West Pass

für Reisen

ab London durch die grünen Hügel der Cotswolds, entlang der malerischen Küste von Cornwall und Devon bis zu beliebten Reisezielen in Wales.

BritRail Passes sind in einer breiten Palette von Gültigkeitsrahmen erhältlich, darunter Flexi-Pässe für 3 bis 15 Reisetage innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten oder Consecutive-Pässe, die einen Reisezeitraum von drei Tagen bis einem Monat abdecken. Alle Pässe gibt es sowohl für die erste Klasse als auch die Standardklasse. Die erste Klasse bietet zusätzliche Annehmlichkeiten in ausgewählten Zügen, darunter kostenloses Wi-Fi, geräumigere Sitze, Mahlzeitenservice, Gratiszeitungen und kostenlosen Tee mit Plätzchen.

Mit einem BritRail-Pass in der Hand steht den Reisenden das ganze Land offen. Sie können nach Belieben zu- und absteigen und ihre Reise selbstbestimmt und flexibel gestalten. Ein BritRail-Pass gilt sogar für die Airport Express-Züge, die bequemste Möglichkeit, um den Stadtverkehr vom Flughafen in die Londoner Innenstadt zu vermeiden. Passinhaber erleben dies alles und mehr, einschliesslich malerische Aussichten!

Profitieren Sie vom BritRail-Nebensaisonrabatt, indem Sie Ihren BritRail Pass, BritRail England Pass oder BritRail South West Pass vor dem 15. Februar 2014 auf http://www.ACPRail.com oder http://www.BritRail.com bzw. telefonisch unter der Rufnummer 1 866 938-RAIL (Nordamerika) buchen. Denken Sie daran, vor Ihrem Abflug zu buchen, da BritRail-Pässe nicht in Grossbritannien erhältlich sind.

ACP Rail International ist der exklusive globale Vertriebspartner von BritRail und ein etablierter Branchenführer in der Vermarktung und dem Vertrieb internationaler Schienenverkehrsprodukte an Reisebüros, Reiseveranstalter und Verbraucher. Wenn Sie als ein Reisebüro Interesse haben, Eisenbahnpässe, Fahrscheine, Sitzreservierungen, Touren und Attraktionen für Ihre Kunden zu buchen, besuchen Sie bitte http://www.agent.acprail.com oder wenden Sie sich an sales @ acprail.com, um mehr zu erfahren.

Medienanfragen: Angela Guezen, Press Liaison publicrelations @ acprail.com

Rückfragen & Kontakt:

+1-(514)-733-5247