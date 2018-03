Ministerin Schmied: Bildungsstandards und neue Matura sind Meilensteine der Qualitätssicherung

Neue Matura auf gutem Weg und gut vorbereitet - Drittes bildungspolitisches Sommergespräch über Qualität in der Bildung

Wien (OTS/SK) - Bildungsministerin Claudia Schmied hat heute, Dienstag, beim dritten bildungspolitischen Sommergespräch über Qualität in der Bildung informiert. Ministerin Schmied unterstrich, dass die Bildungsstandards und die neue Matura zentrale Maßnahmen zur Qualitätssicherung an unseren Schulen seien. Diese beiden Qualitätssicherungsinstrumente seien eingebettet in ein Gesamtkonzept, zu dem kompetenzorientierte Schulbücher genauso gehören wie die Schulaufsicht oder die neue PädagogInnenbildung, betonte Schmied. Die neue Matura sei auf gutem Weg und durch eine Vielzahl an Materialien und Unterstützungsmaßnahmen wie z.B. Übungsmaterialien, Musteraufgaben, Probeklausuren und Workshops "gut vorbereitet", machte Ministerin Schmied deutlich. ****

Mit den Bildungsstandards, die festlegen, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler in der vierten und achten Schulstufe haben sollen, seien "zum allerersten Mal österreichweite Kompetenzmessungen eingeführt" worden, sagte Schmied. Die Bildungsstandards wurden heuer bereits zum zweiten Mal erhoben, sie helfen den Lehrenden dabei, den Unterricht laufend zu verbessern. Auch die standardisierte, kompetenzorientierte Reife- und Diplomprüfung (neue Matura) sei ein wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung, das an den Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) 2014/15 in Kraft tritt. Jene AHS, die sich bereits gut auf die neuen Elemente der Matura vorbereitet haben, können bereits im Schuljahr 2013/14 mit der neuen Matura starten, informierte Schmied. "Ich freue mich, dass die neue Matura über Schulversuche gut vorbereitet ist", sagte Schmied mit Verweis darauf, dass auch im Jahr 2014 95 Prozent aller AHS-Standorte Schulversuche für die neue Matura planen.

Zwei Schulen, nämlich die Liese Prokop Privatschule für Hochleistungssportler und das Stiftsgymnasium St. Paul in Kärnten, werden die neue Matura als Gesamtpaket bereits im Schuljahr 2013/14 anbieten. Ministerin Schmied betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung dieser "Eisbrecher-Schulen": "Es ist wichtig, anhand praktischer Beispiele das Vertrauen zu pflegen und auch weiterzugeben, dass die neue Matura gut gelingen wird." Bei jedem Innovationsprojekt seien "Vertrauen und eine Kultur des Gelingens" von zentraler Bedeutung. Es brauche zudem "Haltegriffe" - etwa in Form von Begleitungen durch das BIFIE und Fortbildungen. Genauso wichtig sei auch die Begleitung durch die Lehrenden, die die Schülerinnen und Schüler in Sachen neue Matura auf den Weg bringen, sagte Ministerin Schmied.

Pater Thomas Petutschnig (Direktor des Stiftsgymnasiums St. Paul), Rosemarie Pollanz (Pädagogin des Stiftsgymnasiums St. Paul), Julia Aichholzer (Schulsprecherin und Maturantin) und Bettina Koitz (Schülervertreterin und Maturantin) berichteten beim dritten bildungspolitisches Sommergespräch über ihre positiven Erfahrungen mit den Bildungsstandards und der neuen Matura. Tenor der Lehrenden und Schülerinnen: Man fühle sich "gut betreut", auch die Einstellung zur neuen Matura sei "sehr positiv". Peter Simon, Leiter des BIFIE Wien und Maturacoach, berichtete, dass im Herbst weitere neue Übungsmaterialien an die Schulen gelangen. Überdies werde das BIFIE direkt an den Schulen für "Informationen aus erster Hand sorgen", unterstrich Simon.

