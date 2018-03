Die Landwirtschafft's: Vielfalt statt Einheitsbrei

EVN, NÖ Versicherung und Waldland sind Partner der LK NÖ-Imagekampagne 2013

St. Pölten (OTS) - Leistungsvielfalt als Antwort: Die niederösterreichische Landwirtschaft zeichnet sich durch ein umfangreiches und hochwertiges Leistungsspektrum aus. Gemeinsam mit vor- und nachgelagerten Unternehmen ist sie der wesentliche Wirtschafts- und Gestaltungsmotor im ländlichen Raum. Hermann Schultes, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich:

"Jeder profitiert von guten Partnerschaften - im Privat- wie im Wirtschaftsleben. Die Landwirtschaft steht am Anfang zahlreicher Wertschöpfungsketten - aber nicht für sich allein. So leben von ihr zahlreiche vor- und nachgelagerte Unternehmen und umgekehrt. In Österreich betrifft das mindestens 530.000 Arbeitsplätze. Mit unserer jährlichen Kampagne 'Die Landwirtschafft's' unterstreichen wir mit niederösterreichischen Leitbetrieben den Stellenwert dieser Zusammenarbeit gegenüber der Gesellschaft."

"Die besondere Stärke unserer heimischen Landwirtschaft ist ihre Vielfalt. Für den wirtschaftlichen Erfolg sind funktionierende Kooperationen innerhalb von Wertschöpfungsketten neben Qualität und Innovationsfreudigkeit die wesentlichen Kriterien. So übersetzten unsere bäuerlichen Familienbetriebe die vielfältigen Produktionsgrundlagen gemeinsam mit Unternehmen in hochqualitative Produkte für die Konsumenten. Mit unseren Partnern aus der Wirtschaft schöpfen wir vorhandene Potenziale aus und entdecken stetig neue. Es eint uns ein Wertegerüst, das auf Sorgfalt, Verantwortung und gegenseitiger Wertschätzung beruht. Der Marktdruck auf die Landwirtschaft wird nicht kleiner. Umso wichtiger sind gelebte Kooperationen zum Wohle aller. Gemeinsam folgen wir den Bedürfnissen des Marktes wie auch der Gesellschaft und entwickeln daraus Zukunftsperspektiven", betont Schultes die Intention der Kampagne.

Waldland: Talentevielfalt - Die Apotheke vom Feld

Waldland veredelt und vermarktet Naturstoffe von rund 800 Vertragslandwirten. Durch ein umfassendes Service ist das im Waldviertel fest verwurzelte Unternehmen international gefragter Spezialist bei zahlreichen Sonderkulturen und Nischenprodukten. Waldland ist zum Beispiel Vorreiter bei der Züchtung, Produktion und Lagerung von Mariendisteln als Ausgangsprodukt für medizinische Präparate. Agnes Schierhuber, Obfrau des Waldviertler Sonderkulturenvereins, der Basisorganisation von Waldland: "Seit mittlerweile 30 Jahren leben wir aktiv eine Landwirtschaft, die die Talente der Waldviertler Natur in besonderer Weise nutzt. Wir haben die Stärken dieser einzigartigen Region erkannt und aus oft vermeintlichen Nachteilen klare Strategien für eine innovative und fortschrittliche Landwirtschaft entwickelt. Von Anfang an war klar, dass der Weg weg von wettbewerbsschwachen Traditionskulturen hin zu mehr Vielfalt führen sollte. Waldland kann heute mit einer Palette von über 40 Sonderkulturen einen internationalen Markt bedienen, der hohe Ansprüche an Qualität und Professionalität stellt."

EVN: Energievielfalt - Lassen wir sie wachsen

Die Nutzung von Biomasse ist ein wesentlicher Erfolgsbaustein der heimischen Klima- und Energiestrategie. Als größter Naturwärme-Versorger in Österreich setzt die EVN seit rund 20 Jahren auf die Produktion von Wärme und Strom aus Biomasse. Dadurch werden 250.000 t CO2 eingespart und ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Gemeinsam mit der EVN wird der von Land- und Forstwirten bewirtschaftete Wald zu einer zukunftsfähigen Energie-Alternative für die Konsumenten.

"Die EVN betreibt die Biomasse-Anlagen in Partnerschaft mit Fernwärmegenossenschaften und Landwirten aus der Region. Mit der Entwicklung und dem Ausbau der erneuerbaren Energie schaffen wir sichere Arbeitsplätze und tragen zur regionalen Wertschöpfung bei", so Peter Layr, Vorstandssprecher der EVN AG zur intensiven Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft.

NV: Generationenvielfalt - Dahinter steht Verlässlichkeit

Die Niederösterreichische Versicherung ist wie die Landwirtschaft vom Wissen um die Region und von langfristiger Verantwortung für die Menschen in der Region geprägt. Der spezielle Fokus auf Kundennähe zeichnet das moderne Versicherungsunternehmen, das auf 90 Jahre Erfahrung zurückblickt, aus. Die NV liefert ihren Kunden maßgeschneiderte Versicherungslösungen für alle Lebenslagen. So kommt es nicht von ungefähr, dass fast zwei Drittel aller niederösterreichischen Landwirte auf die NV vertrauen. "Wir freuen uns über das große Vertrauen, das uns die niederösterreichischen Landwirte entgegenbringen, wenn es um die Sicherung von Wachstum und Ertrag geht. Dies sehen wir nicht nur als Zeichen großer Wertschätzung und Akzeptanz unserem Unternehmen gegenüber, sondern gleichzeitig als Verpflichtung, weiterhin partnerschaftlich, verlässlich und verantwortungsvoll zu agieren und unseren Landwirten innovative und marktgerechte Produkte anzubieten. Nur so kann gelebte Partnerschaft funktionieren", bekräftigt Hubert Schultes, Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung AG.

Über die Kampagne

"Die Landwirtschafft's" ist sein 2009 fixer Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit der LK Niederösterreich. Mit der Zielsetzung, die vielfältigen Leistungen der Landwirtschaft im Zusammenwirken mit den vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen aufzuzeigen, werden Jahr für Jahr wichtige Partner für dieses Anliegen gewonnen. Neben der EVN, der NÖ Versicherung und Waldland waren in den vergangenen Jahren bereits Raiffeisen, Fini's Feinstes und SPAR mit an Bord. Derzeit findet der heurige Durchgang mit dem Schwerpunkt "Land & Vielfalt" in TV, Hörfunk, Printmedien und auf Großflächenplakaten statt.

