yurbuds® expandiert international mit dem Start von yurbuds in Europa

(PRN) - -- Der Bestseller unter den Sport-Kopfhörern hat in diesem September sein Debüt auf der IFA in Deutschland

St. Louis (ots/PRNewswire) - yurbuds®, die Nr. 1 im Verkauf von Sport-Kopfhörern in den Vereinigten Staaten, transformiert mit seiner Expansion nach Europa die Nutzererfahrung von Sportlern auf der ganzen Welt. In diesem September wird die Marke offiziell ihre Produktreihe von Sport-Kopfhörern auf der IFA Berlin vorstellen.

In den fünf Jahren seit der Gründung hat yurbuds seine Position als das Top-Unternehmen für Sport-Kopfhörer in den Vereinigten Staaten gefestigt und seine weltweite Präsenz etabliert. Die von Athleten entwickelten yurbuds sind ergonomisch designt, garantiert schmerzfrei zu tragen und fallen nie heraus.

"Wir erhalten täglich Anfragen nach unserem Produkt vom europäischen Markt", sagte Damon Johnson, Direktor für Internationalen Vertrieb bei yurbuds. "Wir freuen uns, unseren offiziellen Start bei der IFA zu nutzen, um diese Ausrüstung in die Hände von Sportlern zu geben, die sie brauchen."

Die Kopf- bzw. Ohrhörer sind für ihre entscheidenden Qualitäten bekannt, u. a. die TwistLock(TM)-Technologie, der FlexSoft(TM)-Tragekomfort, ein schweiß- und wasserbeständiges Design sowie die Möglichkeit, Umgebungsgeräusche zuzulassen. Jedes Paar der yurbuds wird mit einstellbaren Bügeln geliefert, die eine perfekte Passform bieten und selbst bei intensivstem Training nie stören.

Mit dem Ziel neue Produkte anzubieten, die auf Forschungsergebnissen und dem Verständnis für die Erfordernisse der Verbraucher basieren, hat yurbuds kürzlich den Start seiner Signature Series bekanntgegeben - entwickelt in einer Partnerschaft mit ihrem Profisportler und Ironman-Weltmeister Pete Jacobs. Nach den erfolgreichen Produktlinien Inspire for Women und Limited Edition, die im Frühjahr auf den Markt kamen, hat die Signature Series ein starkes Medienecho hervorgerufen und setzt die Mission des Unternehmens fort, erstklassige Sport-Kopfhörer zu liefern, die die Technologieansprüche von Sportlern von heute erfüllen.

Über yurbudsde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4debb277yurbuds wurde 2008 von Seth Burgett, Präsident und CEO, einem aktiven Triathleten, und Richard Daniels, COO, einem 24-maligen Marathonläufer, gegründet. Burgett und Daniels haben ihre Positionen in Unternehmen aufgegeben und sich zusammengetan, um ihre persönlichen Leistungen zu verbessern. Craig Ceranna, CFO und Managing Director, hat sich ihnen angeschlossen, um die Mission des Unternehmens zu verwirklichen: die Transformation der Erfahrung von Sportlern durch individuell angepasste Dienste und außergewöhnliche Audio-Produkte, die Ergonomik und emotionales Design integrieren.

Als Unternehmen wurde yurbuds vor kurzem mit dem 2013 International CEA Innovations Design and Engineering Awards für die Focus Limited Edition geehrt. yurbuds wurde ebenfalls für sein Marketing ausgezeichnet, u. a. mit dem 2011 "Site of the Day" für Awwwards.com und einem 2010 GOOD DESIGN AWARD. Forbes stufte yurbuds auf Platz 9 der vielversprechendsten Unternehmen in Amerika 2009 ein.

Web site: http://www.yurbuds.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Diane Smith, dsmith @ martzagency.com, +1-480-998-3154