Wien (OTS) - FPÖ-Neubauer: Herr Wohlmuth, Pensionistenverband, möge sich von dem Gedanken, Politik machen zu können, verabschieden

"Der Vorwurf eines gewissen Herrn Wohlmuth, die Regierung unter FPÖ und ÖVP habe die Pensionisten über Gebühr beschnitten, ist zurückzuweisen. Richtig ist vielmehr, dass die damalige Bundesregierung unter SPÖ-Beteiligung das Pensionssystem derart vernachlässigt hatte, dass diese Maßnahmen notwendig waren. Wären diese zum damaligen Zeitpunkt nicht erfolgt, könnten die Österreicherinnen und Österreicher heute vermutlich von einem staatlich garantierten Pensionssystem nur noch träumen ", kommentierte der freiheitliche Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer die heutigen Aussagen des PVÖ-Generalsekretärs Andreas Wohlmuth.

Das aktuelle Gejammer des Herrn Wohlmuth kann wohl auch nur als der peinliche Versuch gewertet werden, vom Versagen der SPÖ aus diesen Jahren ablenken zu wollen. Bemerkenswert auch, dass der SPÖ-Pensionistenverband unter Bundeskanzler Faymann nicht einmal ein Mitglied in das österreichischen Parlament entsenden konnte. Auch das zeigt den wahren Stellenwert, den die SPÖ den Pensionisten entgegenbringt.

"Die FPÖ unter Heinz-Christian Strache hat sich seit seinem Einzug in das Parlament im Jahre 2006 immer ganz deutlich für die berechtigten Interessen der Senioren eingesetzt", so Neubauer.

"Als besonders pikantes Beispiel für das Versagen von SPÖ und dafür, wie sie die Pensionisten für Ihre Propaganda missbrauchen, sei der berüchtigte Gusenbauer-Brief erwähnt. In diesem Brief des damaligen amtierenden Bundeskanzlers der Republik Österreich im Namen der Bundesregierung an alle Senioren Ende 2007 wurde eine Pensionshöhe in Aussicht gestellt, die jedoch in der Folge tatsächlich wesentlich geringer ausgefallen ist. Das Oberlandesgericht Wien sah darin laut Beschluss sogar eine Verletzung des Vertrauensgrundsatzes" zitiert Neubauer aus dem Gerichtsurteil und stellt die Frage: " Auf wessen Wort soll man sich denn verlassen, wenn nicht auf das des Bundeskanzlers?"

Es sei dem Pensionistenverband selbstverständlich unbenommen, permanent in der Vergangenheit herumzuwühlen, doch dann sollten zumindest auch seine Genossen in der Regierung die richtigen Lehren daraus ziehen und endlich dafür sorgen, dass Pensionisten auch Pensionen erhalten, mit denen es möglich sein sollte, in Würde zu altern." Die Freiheitliche Partei Österreichs jedenfalls steht für die Zukunft, denn hier liegt genügend Arbeit vor uns, wie diese unrühmlichen Debatten zwischen SPÖ und ÖVP in den letzten Wochen beweisen", so Neubauer abschließend.

