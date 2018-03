BATS Global Markets und Direct Edge beschließen Fusion

(PRN) - - Innovative Unternehmen tun sich zusammen, um mit vereinten Kräften den Wettbewerb im internationalen Handelsgeschäft zu fördern

Kansas City, Missouri, Und Jersey City, New Jersey (ots/PRNewswire) -BATS Global Markets, Inc. (BATS) und Direct Edge, LLC (Direct Edge) gaben heute den Abschluss einer verbindlichen Fusionsvereinbarung bekannt. Die beiden kundenorientierten Aktienhandelshäuser werden künftig gemeinsam unter dem Firmennamen BATS Global Markets weitere Innovationen vorantreiben, um den Investoren noch bessere Leistungen bieten zu können.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120109/CG31847LOGO)



Die finanziellen Einzelheiten der Transaktion, die, sofern die entsprechenden behördlichen Genehmigungen erteilt werden, in der ersten Jahreshälfte 2014 abgeschlossen sein soll, werden nicht bekannt gegeben. Joe Ratterman, der derzeitige CEO von BATS, wird diese Funktion auch weiterhin ausüben, Präsident wird der derzeitige CEO von Direct Edge William O'Brien. Bryan Harkins von Direct Edge wird eine führende Position in der Geschäftsleitung des gemeinsamen Unternehmens ausüben.

Joe Ratterman erklärt: "Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein für den US-Aktienmarkt und andere Märkte weltweit dar, denn durch sie verbinden sich zwei Unternehmen, die sich bei der Schaffung eines wettbewerbsorientierteren Marktes zum Nutzen aller Investoren als innovativ erwiesen haben."

Und William O'Brien meint: "Direct Edge und BATS wurden beide in der Absicht gegründet, ein optimales Handelserlebnis für eine breite Mitgliederbasis von Privatanlegern über Wertpapierhändler bis hin zu institutionellen Anlegern zu ermöglichen. In Zukunft werden die Besten aus beiden Unternehmen weiter an Verbesserungen im Hinblick auf den weltweiten Handel, die Nutzung von Marktdaten und den Zugang zu den Kapitalmärkten arbeiten."

Das neu zusammengeschlossene Unternehmen verwendet die geschützte Technologie von BATS. Es wird seinen Hauptsitz in der Region Kansas City, Missouri, haben und weitere Niederlassungen in Jersey City, New Jersey, New York und London unterhalten. Alle vier US-Aktienhandelssysteme, die von BATS und Direct Edge betrieben werden, bleiben laut der Vereinbarung auch weiterhin erhalten: die BZX- und BYX-Systeme von BATS ebenso wie die Handelssysteme EDGX und EDGA von Direct Edge.

Zusätzlich zu diesen Märkten betreibt BATS einen Wertpapieroptionsmarkt in den USA sowie das größte europäische Wertpapierhandelssystem BATS Chi-X Europe. Direct Edge arbeitet weiterhin an der Einrichtung eines Aktienhandelssystems in Brasilien.

BATS wurde bei der Transaktion von Broadhaven Capital Partners beraten, Berater von Direct Edge waren BofA Merrill Lynch und Evercore Partners.

Informationen zu BATS Global Markets, Inc. BATS Global Markets, Inc. (BATS) ist ein führender Betreiber von Wertpapiermärkten in Europa und den USA. In den USA betreibt BATS zwei Aktienhandelssysteme, BATS BZX Exchange und BYX Exchange, den US-Aktienoptionsmarkt BATS Options und den BATS 1000 Index, der als innovativer Maßstab für den US-Aktienmarkt fungiert. Das System BATS BZX Exchange listet vorwiegend börsengehandelte Produkte und ist fester Handelsplatz für 19 börsengehandelte Fonds. In Europa ermöglicht das nach britischem Recht als Wertpapierhandelsplatz (Recognised Investment Exchange) anerkannte und laut Marktanteil und Handelswert größte paneuropäische Aktienhandelssystem BATS Chi-X Europe den Handel mit mehr als 2.700 verschiedenen Aktien über 25 Indizes und 15 große europäische Märkte. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Kansas City, Missouri, zusätzlich unterhält es Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.bats.com.

Informationen zu Direct Edge Direct Edge gehört zu den führenden Betreibern von Wertpapierhandelssystemen in den USA und weltweit. Von seinem Hauptsitz in Jersey City, New Jersey, aus bietet Direct Edge dynamische Handelsfunktionen über zwei verschiedene Plattformen -EDGA und EDGX - sowie die entsprechende Konnektivität und Marktdatendienste an. Sein Engagement für Innovation und hervorragenden Kundenservice hilft seinen Mitgliedern dabei, im Geschäftsleben erfolgreich zu sein. Im November 2011 gab Direct Edge mit der Eröffnung von Direct Edge Brazil, einer in Rio de Janeiro angesiedelten elektronischen Wertpapierbörse für den Handel mit brasilianischen Aktien, seine internationalen Expansionspläne bekannt. Direct Edge befindet sich im Besitz eines Konsortiums, das sich unter anderem aus Partnerunternehmen von Citadel LLC, der Goldman Sachs Group, Inc., International Securities Exchange, LLC, JPMorgan Chase & Co. und KCG Holdings, Inc. zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.directedge.com und www.directedge.com.br.

