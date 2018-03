"Wir brauchen dringend mehr Aufklärung zum Thema Abtreibung"

Die Jugend für das Leben über ihre Erfahrungen mit der österreichischen Bevölkerung beim "ProLife-Roadtrip" vom 15. bis 24. August 2013

Wien/Linz (OTS) - Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Jugend für das Leben blicken auf eine erfolgreiche Sommeraktion zurück: der "ProLife-Roadtrip" führte die Jugendlichen zehn Tage lang quer durch Österreich und endete vergangenes Wochenende in Wien. Zahlreiche Infostände und Veranstaltungen ermöglichten die österreichischen Bevölkerung über das Tabuthema Abtreibung zu informieren. Der freundlich gestaltete Infostand stieß in allen Städten auf großes Interesse und es konnten neue Mitarbeiter und Unterstützer für den konsequenten Schutz des menschlichen Lebens gewonnen werden, fasst Carina Broucek, Pressesprecherin der Jugend für das Leben, die Aktivitäten der vergangenen zehn Tage zusammen. Gleichzeitig habe sich gezeigt, dass ein erschreckendes Unwissen zum Thema Abtreibung und Schwangerschaft vorherrsche.

10 Tage, 6 Städte und mehr als 5000 Passanten

Das Resumé der Sommeraktion hat die Jugendlichen selbst überrascht: In sechs Städten wurden insgesamt sieben Infostände abgehalten, d.h. 36 Stunden im Gespräch mit Passanten verbracht, etwa 3000 Flyer und 1300 Luftballone verteilt und dabei geschätzte 5000 Passanten zu Themen rund um den Lebensschutz informiert. Die Reaktionen der Passanten fiel dabei durchwegs positiv aus, denn auch Diskussionen bei einzelnen Streitpunkten wurden freundlich und offen geführt. "Uns ist es wichtig, Menschen zum Nachdenken anzuregen und ihnen nicht einfach eine Meinung überzustülpen" betont Broucek. Ein konsequenter Lebensschutz beginne bei der Empfängnis eines jeden Menschen, und verlange Respekt für den Menschen in allen Lebensphasen, so Broucek weiter: "Der Fokus unserer Gespräche ist immer die Frau und ihr ungeborenes Kind. Dabei sind wir realistisch, denn wir kennen die schwierigen Umstände von schwangeren Frauen." Gleichzeitig müsse man auch ein stückweit idealistisch arbeiten, und könne den Status Quo nicht einfach als gegeben akzeptieren:

"Abtreibung ist ein grausames Unrecht, das Frauen und ungeborenen Kindern angetan wird. Wir werden daher niemals aufhören, dieses Unrecht anzuprangern und gleichzeitig echte Hilfsmöglichkeiten zu schaffen und aufzuzeigen."

Flächendeckende Aufklärung unabdingbar

"Die Gespräche haben drastisch gezeigt, dass die wenigsten Menschen wissen, dass Abtreibung laut österreichischem Gesetz grundsätzlich verboten ist, und nur unter gewissen Umständen straffrei ist", unterstreicht Broucek. Außerdem wird Abtreibung oft als einzige Lösung bei einer Konfliktschwangerschaft gesehen, weil Alternativen zu wenig oder gar nicht bekannt sind. Besonders erschreckend sei zudem das fehlende Wissen zu Sexualität und Verhütung - nicht nur bei Jugendlichen: "Eine Aufklärung in Schule, Internet und medizinischen Einrichtungen, die sich auf Information zu Verhütungsmittel und Sexpraktiken beschränkt, führt nicht zu weniger, sondern zu mehr Abtreibungen, weil wesentliche Aspekte der Sexualität, wie etwa die Fruchtbarkeit, ausgeklammert werden", erklärt Broucek. Das (temporäre) Nein zur Fruchtbarkeit, ende daher häufig in einem Nein zum ungeplant entstandenen Kind, so Broucek weiter. Eine flächendeckende und umfassende Aufklärung zu Sexualität und Schwangerschaft sei dringend notwendig, um die Zahl der ungeplanten Schwangerschaften zu verringern. Verantwortliche in Politik und Gesellschaft müssen den Ausbau von Hilfseinrichtungen vorantreiben, die das Wohl von Frau und Kind im Fokus haben: "Vor allem benötigen wir Aufklärung und Hilfsstellen für Betroffene einer Abtreibung, deren psychische und physische Leiden immer noch tabuisiert werden."

