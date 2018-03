FPÖ-LPO Ragger: Mein Vorschlag für Glücksspielabgabe endlich aufgegriffen

Soziale Zweckbindung der Einnahmen sinnvoll - Prüflücken bleiben

Klagenfurt (OTS) - "Ich habe bereits bei der ersten Diskussion in der Landesregierung über das kleine Glücksspiel eine Zweckbindung der Landeseinnahmen für soziale Aufgaben gefordert. Damals hat die Linkskoalition dies abgelehnt. Doch ich bin froh, dass LH Dr. Peter Kaiser und LHStv. Dr. Gabriele Schaunig-Kandut diese Idee nun doch nach einer längeren Nachdenkphase umsetzen", erklärt der Obmann der FPÖ Kärnten, LR Mag. Christian Ragger.

Er warnt jedoch, dass ein Problem bleibt. Mit der von der Links-Koalition durchgeführten Kürzung der Mittel für die Überprüfung des kleinen Glücksspiels um 50 Prozent sei eine adäquate Überprüfung nicht mehr möglich. Wenn ab 1.1.2015 nur mehr zwei Firmen einarmige Banditen betreiben dürfen, werde man diese in Bezug auf die fälligen Abgaben dank der Technik gut kontrollieren können. Aber es sei zu befürchten, dass das kleine Glücksspiel vermehrt illegal angeboten wird. Auch in der Übergangsphase bis dahin bestehe diese Gefahr. "Ich appelliere daher an die rot-grüne-schwarze Koalition zusätzliche Mittel für die Überprüfungen freizugeben, so Ragger abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404