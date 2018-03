CVPath Institute bestellt Dr. Michael Joner zum neuen CEO

Gaithersburg, Maryland (ots/PRNewswire) - Die Vorstände des CVPath Institute, einer führenden kardiovaskulären Forschungseinrichtung, haben Dr. Michael Joner zum neuen Chief Executive Officer des Instituts bestellt. Dies gab Dr. Renu Virmani, die Gründerin, Präsidentin und medizinische Leiterin von CVPath, bekannt. Seine Ernennung trat zum 15. August 2013 in Kraft.

"Wir sind begeistert, dass Michael Joner zu CVPath wechselt und fortan diese bedeutende Führungsposition bekleiden wird", so Dr. Virmani. "Mit seiner dualen Perspektive als klinischer Forscher, dem die Patientenversorgung ein wichtiges Anliegen ist, und seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz im Führungsbereich bringt er eine völlig neue Dimension in die kardiovaskulären Forschungsdienste des Instituts. Als CEO wird er dafür zuständig sein, dem Institut zu noch größeren Erfolgen zu verhelfen und dabei sicherzustellen, dass es seine Stellung als wichtigste kardiovaskuläre Forschungseinrichtung in diesem äußerst innovativen, wettbewerbsintensiven und von stetigen Veränderungen geprägten Bereich behauptet."

Dr. Joner blickt auf eine außergewöhnliche Karriere in den Bereichen kardiovaskuläre Medizin, Pathologie und Technologiebewertung zurück. Seine medizinische Ausbildung absolvierte er an der Universität Würzburg, bevor er von 2004 bis 2006 als Fellow für kardiovaskuläre Pathologie am CVPath Institute tätig war. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wechselte Dr. Joner zum Deutschen Herzzentrum München, wo er seit 2007 als Leiter der präklinischen Forschung tätig war und auch seine Weiterbildung zum Facharzt für interventionelle Kardiologie absolvierte. Dr. Joner ist ein ausgezeichneter Forscher mit hoher Führungskompetenz, der bereits mit verschiedenen wachstumsstarken Medizintechnikunternehmen zusammengearbeitet hat.

"Ich bin begeistert, in dieser spannenden und herausfordernden neuen Rolle zum CVPath Institute zurückzukehren", so Dr. Joner, "und mich freut es sehr, dass Dr. Virmani CVPath als medizinische Leiterin und Vorstandsmitglied erhalten bleibt. Ich habe riesigen Respekt vor ihr und ihren Errungenschaften und weiß sie als Kollegin wirklich sehr zu schätzen."

Informationen zum CVPath Institute

Das CVPath Institute ist eine führende medizinische Forschungs- und Ausbildungseinrichtung, deren Ziel es ist, die Gesundheitsversorgung von Patienten mit Herz- und Gefäßerkrankungen zu verbessern. Entsprechend den Bestimmungen in Abschnitt 501(c)(3) des US-amerikanischen Internal Revenue Code wurde die Einrichtung im Jahr 2005 als gemeinnützige Organisation ins Leben gerufen. Seither widmet sie sich der Aufgabe, umfassende Grundlagen- und translationale Forschung zu betreiben - "vom Labortisch bis zum Krankenbett" (Bench-to-Bedside). Wir bieten Beratungsleistungen, Histologie und Diagnosedienste und unsere Entdeckungen führen zu Fortschritten bei der Diagnose und Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen. Nähere Informationen erhalten Sie auf www.cvpath.org.

