Rosenmaier: Bestens ausgebildete Beschäftigte, gute Produkte und ein gerechter Anteil an den Unternehmenserlösen

Auch die Unternehmen müssen ihrer beschäftigungspolitischen Verantwortung gerecht werden

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Bestens ausgebildete Beschäftigte, gute Produkte und ein gerechter Anteil an den Unternehmenserlösen sind Eckpunkte von Wohlstand und Sicherheit. Anstrengung und Fleiß müssen sich für die Menschen lohnen, nur gerecht bezahlte MitarbeiterInnen sind jene KonsumentInnen, welche die Wirtschaft am Laufen halten. Wirtschafts-, Finanz- und Arbeitsmarktpolitik müssen auf das Ziel der Vollbeschäftigung in guten Beschäftigungsverhältnissen ausgerichtet sein. Auch die Unternehmen müssen ihrer beschäftigungspolitischen Verantwortung gerecht werden", so der Wirtschaftssprecher der SPNÖ, Klubobmann LAbg. Alfredo Rosenmaier.

"Gerade in Europa können wir mit Billiglohnstrategien sicher nicht punkten. Wenn wir im globalen Wettbewerb besser sein wollen, brauchen wir gute Fachkräfte und hochqualifizierte Belegschaften. Leider ist auch bei uns, wie in vielen europäischen Ländern, der Niedriglohnsektor deutlich gewachsen, prekäre Beschäftigungsformen sowie befristete und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse haben zugenommen. Die in Österreich im internationalen Vergleich doch gute Arbeitsmarktentwicklung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Langzeitarbeitslose und Ältere weiter noch immer deutlich geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Auch hier setzt die Politik der SPÖ an - mit Beschäftigungsinitiativen für ältere Arbeitslose, mit Qualifizierungsprogrammen und auch mit einem strikten Eintreten gegen Tendenzen, ArbeitnehmerInnenrechte zurückzudrängen und Löhne und Gehälter durch unterschiedlichste Maßnahmen zu drücken", so Rosenmaier weiter.

"Besonders am Herzen liegen uns auch die jungen Menschen, denn ihre Ausbildung und ihr Auskommen sind die Grundlagen für die künftige Entwicklung von Wohlstand und Sozialstaat. Für viele junge Menschen ist der Berufseinstieg prekär: Viele werden nicht übernommen, andere bekommen nur ein Praktikum oder einen befristeten Vertrag angeboten. Das alles schafft Unsicherheit. Verständlicherweise zögern viele junge Menschen deshalb, eine Familie zu gründen und sich eine eigene Existenz aufzubauen. Auch hier gilt es gegenzusteuern - die Jugend braucht Sicherheit ebenso wie ältere Generationen", so der SPNÖ-Klubobmann abschließend.

