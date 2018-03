OTS ÖVI zur Präsentation der Ergebnisse der großen Wohn-Befragung: Viel Lärm um Nichts

Wien (OTS) - "Die heute von SP-Wohnbaustadtrat Michael Ludwig präsentierten Ergebnisse der Wohn-Befragung in Wien entlarvt die Panikmache von Rot, Grün und deren nahestehenden Organisationen in Bezug auf den angeblich "nicht leistbaren privaten Wohnmarkt" einmal mehr als reines Wahlkampfkalkül." fasst ÖVI Geschäftsführer Anton Holzapfel zusammen.

So werden die Mieten von den 100.000 Befragten überwiegend als leistbar beurteilt. Zwar werden die Mieten von rund 40% subjektiv als hoch oder sehr hoch eingestuft - ein Ergebnis, das auch bei einer Befragung nach der Höhe der Kosten für Benzin oder Lebensmittel herauskommen würde - allerdings geben nur weniger als 15% an, sich ihre Miete "nur mit Mühe" leisten zu können. Die in der letzten Zeit oft gefallene Aussage, dass die Mieten nicht leistbar seien, trifft, wie die Umfrage zeigt, glücklicherweise nur für einen sehr kleinen Teil der Wiener Bevölkerung zu und sollte vom Sozialstaat Österreich abgefedert werden können.

Auffallend ist auch, dass als Motiv für einen bereits geschehenen oder geplanten Wohnungswechsel nicht etwa die Höhe des Mietzinses, sondern vielmehr die Größe der Wohnung und eine "bessere Wohnumgebung" genannt wird. Wiederholt hat der Österreichische Verband der Immobilienwirtschaft darauf hingewiesen, dass in den letzten 20 Jahren von den Eigentümern viel investiert wurde und heute Wohnungen und Wohnhäuser wesentlich besser ausgestattet sind als früher - ein Umstand, der sich naturgemäß auf die Höhe der Miete niederschlägt. Dieses Ergebnis ist aber auch als Wunsch nach gut ausgestatteten Wohnungen und aufgewerteten Wohnvierteln zu verstehen.

ÖVI Präsident Udo Weinberger freut sich über das Versprechen Ludwigs, die Bundesregierung darauf zu drängen ein neues, transparentes und faires Mietrecht mit höchster Priorität in das Regierungsprogramm aufzunehmen - und hofft, dass die langjährige Forderung des ÖVI nach einem solchen auch tatsächlich umgesetzt wird. "Nicht nur Mieten, sondern auch Vermieten muss leistbar bleiben!" so Holzapfel abschließend.

