Sektorales Fahrverbot: Wirtschaft bekennt sich zur Wahlfreiheit des Verkehrsmittels

WKÖ-Bundesspartenobmann Klacska: Fahrverbote dürfen nicht zum Standortnachteil werden

Wien (OTS/PWK596) - "Die Diskussion um neue Fahrverbote, ohne

dabei die Konsequenzen abzuwägen, ist kontraproduktiv und gefährlich", betont Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), in Bezug auf jüngste Ankündigungen aus Tirol. Klacska stellt klar: In Tirol ein weiteres Fahrverbot zu erlassen, ohne dass ausreichend Schienenkapazitäten zur Verfügung stehen, würde zu großräumigen Umwegverkehren, etwa über die Tauernachse nach Italien, führen.

Mit der Diskussion über die neuerliche Erlassung eines Sektoralen Fahrverbots begibt sich das Land Tirol zudem wieder einmal auf das Glatteis des EU-Rechts. Schon zweimal hat der EUGH ein Sektorales Fahrverbot, das vom Land Tirol erlassen wurde, aufgehoben. Sowohl 2003 sogar per einstweiliger Verfügung, als auch 2011 nach dem Abschluss eines neuerlichen Vertragsverletzungsverfahrens, musste das Land Tirol das Sektorale Fahrverbot, mit dem bestimmte Straßengütertransporte auf der A12 Inntalautobahn verboten wurden, wieder zurücknehmen.

"Die Wirtschaft bekennt sich grundsätzlich zur Wahlfreiheit des Verkehrsmittels. Beim Erlassen von Fahrverboten muss mit Augenmaß vorgegangen und die Interessen der Wirtschaft berücksichtigt werden", so Klacska. Im konkreten Fall in Tirol sei es daher unerlässlich, im Vorfeld abzuklären, ob die Bahn fähig und bereit wäre, weitere Lkws im Huckepackverkehr durch Tirol zu befördern. Ein generelles Fahrverbot würde, wie schon einmal, insbesondere Verlader und Beförderer aus Vorarlberg hart treffen, weil diese keine Verlademöglichkeit auf die Schiene für Fahrten über den Brenner haben. Dadurch würden nur zusätzliche Umwegverkehre produziert.

Der Bundesspartenobmann verweist in diesem Zusammenhang auf eine Studie der WU, die klar aufzeigt, dass österreichweit durch unkoordinierte Fahrverbote 1.500 bis 2.000 Mehrkilometer pro Fahrzeug pro Jahr und damit Mehrkosten von 1.800 bis 2.400 Euro entstehen. Fahrverbote verursachen zudem einen zusätzlichen CO2-Ausstoß von 375.000 bis 500.000 Tonnen pro Jahr. Diese Berechnungen basieren nur auf österreichische Unternehmen - die Verkehre ausländischer Unternehmen kommen also noch hinzu.

Zudem könne es sich bei der Idee, das sektorale Fahrverbot auch auf Busse auszudehnen, nur um einen Irrtum handeln, der jeder Grundlage entbehrt, denn damit könnten etwa deutsche oder italienische Fahrgäste nicht mehr mit Bussen durch Tirol transportiert werden, so Klacska.

"Wir haben schon jetzt in Österreich ein unverständliches Wirrwarr an Fahrverboten. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die betriebswirtschaftliche Lage der Transportunternehmer, sondern auch auf die österreichische Wirtschaft insgesamt. Lkw-Fahrverbote dürfen nicht zum Standortnachteil für Österreichs Wirtschaft werden", warnt Klacska. (PM)

