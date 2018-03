VIEUX FARKA TOURÉ - Das Österreichkonzert

SAMSTAG 28. September 2013, 19.30 Uhr Wiener Konzerthaus, Lothringerstraße 20, 1030 Wien

Wien (OTS) - Am 28. September 2013 findet Tourés langerwartetes Österreich Debüt im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses statt.

Nach seinen umjubelten Auftritten beim diesjährigen Jazzfestival in Montreal seinen Konzerten in London, Paris und Mailand wird nun endlich auch Wien zur Bühne des Gitarrenvirtuosen VIEUX FARKA TOURÉ.

TOURÉ, Sohn des legendären Grammy-Gewinners Ali Farka Touré, zählt wie sein Vater zu einem der wichtigsten Botschafter seiner Heimat Mali.

Mit seinen hypnotisierenden und zugleich mitreißenden Klängen verbindet der Desert Blues Musiker mit einer faszinierend erstaunlichen Leichtigkeit die musikalischen Klänge dieser Welt. Mit einem Crossover aus rhythmischem Jazz verbunden mit Rock, Blues, Afrobeat und Soul durchbricht der Jimi Hendrix der Sahara mit seiner unvergleichlichen elektrischen Gitarre herkömmliche musikalische Grenzen. Genießen Sie eine unvergessliche Reise in die atemberaubende Welt von Vieux Farka Touré!

Für die richtige Einstimmung sorgen die lokalen Support-Acts Prince Zeka und Njideka.

Prince Zeka gehört zu den beliebtesten afrikanischen Musikern Österreichs. Seine Musik zeichnet sich aus durch melodiösen Soul verschmolzen mit rhythmischen Elementen des Hip Hop und Afro-Beats.

Mit Poetry und Spoken Word bringt die Poetin und Performerin Njideka ihre mehrsprachigen Gedichte in einer lyrischen Verflechtung aus Rhythmik und Reim mit einem wienerisch-londoner Flair in einer einzigartigen Darbietung nun auch in das Wiener Konzerthaus.

Tickets & Information

Tickethotline: +43 1 513 11 11

www.konzerthaus.at

www.wmo.at

www.afroaustrian.at

Links:

www.vieuxfarkatoure.com

www.facebook.com/vieuxfarkatoure

