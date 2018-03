Sonya Kraus gesteht: "Ich habe sie alle gehabt!" - die Yps-Hefte

Berlin (ots) - Das neue Yps-Heft kommt: Mit Geocaching - der Schatzsuche "2.0", dem wischbaren Ei-Brett und der legendären Uhr von Steve McQueen zum Nachbasteln.

Mit der vierten Ausgabe der Erwachsenen-Version von Yps lässt es das Kult-Magazin mal so richtig krachen: Erstmals gibt es brandneue, noch nie da gewesene Gimmicks.

Eigentlich könnt ihr schon mal den ganzen Tag mit uns einplanen:

Starte dein Frühstück mit dem coolen Ei-Brett. Abwischbar, wasserfest, wahnsinnige Stand-by-Zeit und nichts hängt sich auf. Nur Spülmaschine und Mikrowelle sind tabu, da krümmt sich das Ei-Brett.

Weiter geht's mit der Schatzsuche "2.0", dem Geocaching. Werft einen Blick auf die Koordinaten der vergoldeten Schatzkarte auf dem Yps-Titel. Die Buchstaben und Zahlen in ein GPS-fähiges Gerät eingeben und schon kann die Jagd beginnen. Kleiner Tipp: Die Schatzkiste voll mit Gimmicks haben wir in NRW versteckt.

Danach wird sich nicht ausgeruht, sondern gebastelt. Der britische Künstler Matt Nicholson hat in Anlehnung an die legendäre Uhr von Steve McQueen im Filmklassiker "The Hunter" einen Bastelbogen entworfen. So kann sich nämlich jeder die Uhr leisten. Sie trägt den Namen "Fauxlex Submariner 5512". Weil die Geschmäcker verschieden sind, haben wir den Bogen in schwarz-weiß gelassen. So kann jeder der Uhr seine Lieblingsfarbe verpassen.

Und von wegen Yps ist ein Heft für große Jungs: TV-Star Sonya Kraus gehört wohl zu den größten Yps-Fans. "Ich habe sie alle gehabt", hat sie uns verraten. Gemeint sind die Yps-Hefte, liebe Leser. Dieses und andere Geheimnisse hat die Kult-Blondine uns im Interview verraten.

Das neue Yps-Heft (Ausgabe Nr. 1261) liegt ab Donnerstag, 29. August 2013, in den Regalen. Weitere Themen sind die kleinste Geisterbahn Europas, die schlimmsten Sammel-Bilder ("Ist das etwa Löw?") und warum Yps Yps heißt. Weiteres Foto- und Bewegtbildmaterial zum neuen Yps-Heft finden Sie hier: http://www.flickr.com/photos/needagency

