Traumschlösser und eine musikalische Reise auf den Spuren von Georg Friedrich Händel in der "matinee" am 1. September in ORF 2

Außerdem: Gottesdienst live aus Tiffen und Kulturtipps

Wien (OTS) - Traumschlösser am Rande der Alpen, der Gottesdienst live aus Tiffen und eine musikalische Reise nach Halle und London stehen im Mittelpunkt der "matinee" am Sonntag, dem 1. September 2013, in ORF 2. Das Dreiländereck zwischen Kärnten, Friaul und Slowenien ist besonders reich an idyllisch gelegenen Festungen und prächtigen Palästen alter Herrscherdynastien. Einige dieser Märchenschlösser am Rande der Alpen werden noch bewohnt und sind im Besitz jahrhundertealter Familien, die ihr traditionsreiches Erbe hingebungsvoll pflegen. Zwischen Hochosterwitz und Duino folgt Regisseur Werner Freudenberger um 9.05 Uhr alten Schlösser- und Burgpfaden und ihren legendenumrankten Geschichten. Nach dem "Katholischen Gottesdienst" (live um 9.30 Uhr) aus dem kleinen Kärntner Dorf Tiffen führt um 10.15 Uhr eine musikalische Reise nach Halle und London zum deutsch-britischen Komponisten Georg Friedrich Händel. Durch den "matinee"-Vormittag, der mit den "Kulturtipps" um 10.40 Uhr beendet wird, führt Clarissa Stadler.

"Von Hochosterwitz bis Miramare - Traumschlösser am Rande der Alpen" um 9.05 Uhr

Wer hat nicht schon als Kind von stolzen Burgen, Rittern oder Burgfräulein geträumt? So mancher Erwachsene schwärmt vielleicht noch heute davon, in einem romantischen Schloss zu wohnen. In dieser Dokumentation sah sich Regisseur Werner Freudenberger nicht nur in Kärnten, sondern auch bei den Nachbarn im Süden um. Vor etwa 450 Jahren errichtete Georg von Khevenhüller eine Anlage mit 14 Toren auf einem steilen Felskegel, die als Burg Hochosterwitz berühmt wurde. Sie hat seinerzeit u.a. Walt Disney fasziniert, der sich hier Anregungen für seine Filme holte. Auf dem Weg nach Süden führt der Film in das prunkvolle Schloss Ebenthal der Familie Goess in Kärnten und zum geheimnisvollen Besitz des slowenischen Forschers und Universalgelehrten Johann Weichard von Valvasor. Das an der nördlichen Adria gelegene Schloss Duino-Aurisina hat einst Dante Alighieri beherbergt; im 19. Jahrhundert wurde es durch die Sonette von Rainer Maria Rilke berühmt. Im italienischen Miramare endet die kurze, romantische Schlösser-Reise. Mit dem, unweit von Triest, auf einer Felsenklippe erbauten Schloss Miramare verbinden die Österreicherinnen und Österreicher ein melodramatisches Kapitel ihrer Geschichte. Ab 1856 hat Erzherzog Ferdinand Maximilian von Habsburg sein Traumschloss am Meer bauen lassen, er konnte es jedoch nur für kurze Zeit genießen. 1863 wurde Maximilian als Kaiser nach Mexiko berufen, schiffte sich 1864 in Miramare ein und fand 1867 in Mexiko einen grausamen Tod. Den Habsburgern diente Schloss Miramare bis zum Ende der Monarchie als Sommerresidenz.

Gottesdienst live aus der Pfarrkirche von Tiffen um 9.30 Uhr

Kaum 200 Einwohnerinnen und Einwohner zählt die Katastralgemeinde von Tiffen in Kärnten, doch sie liegt auf historisch wertvollem Grund an der ehemaligen Eisenstraße. Dort, wo heute die Pfarrkirche steht, befand sich schon zu keltischer Zeit eine Kultstätte; die Römer errichteten später an derselben Stelle einen Jupitertempel. Im 9. Jahrhundert entstand eine romanische Wehrkirche, die nach und nach um gotische und barocke Teile erweitert wurde. Das Dorf ist u. a. mit der im vorhergehenden Film erwähnten Familie Khevenhüller verbunden, die im 16. Jahrhundert für einige Jahrzehnte die Gerichtsbarkeit in Tiffen ausübte.

"Musikalische Reisen - Auf den Spuren von Händel in London und Halle" um 10.15 Uhr

Der große Komponist der Barockzeit, Georg Friedrich Händel, wurde 1685 im deutschen Halle an der Saale geboren und verbrachte hier die ersten 18 Jahre seines Lebens. Seine musikalische Begabung und kompositorische Tätigkeit führten ihn schon früh durch viele deutsche Städte und nach Italien, das über mehrere hochentwickelte Zentren für barocke Musik verfügte. Zwischen Venedig und Neapel verbrachte Händel fast vier Jahre auf Studienreisen, ehe er sich ab 1711 in England als Opernimpresario, Komponist und als einer der einflussreichsten Musiker niederließ. Händels künstlerisches Schaffen umfasste alle Musikgenres seiner Zeit, von Oper und Oratorium bis zu großen Orchesterwerken und kleinteiliger Kammermusik.

Der Schauspieler und Moderator Simon Callow beleuchtet kurzweilig den "deutschen" und den "englischen" Händel und folgt dessen historischen Spuren zwischen Halle und London. Ein Beitrag von Peter Beveridge.

"Kulturtipps" um 10.40 Uhr

Die "Kulturtipps" bringen dieses Mal u. a. einen Vorbericht zur Ars Electronica, die am 5. September in Linz eröffnet; anschließend widmen sich die Tipps den bevorstehenden Haydntagen in Eisenstadt und berichten über das mit Spannung erwartete Konzert der Hallucination Company im Wiener Orpheum.

Die "matinee" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at