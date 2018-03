ORF III über zukunftsweisende Krebstherapien im "science.talk" und dem Kultwestern "Meuterei am Schlangenfluss"

Am 28. August im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 28. August 2013, ist um 20.00 Uhr Hermann Nitsch zu Gast in der Sendung "Kultur Heute". "Ich wollte nie provozieren", verrät der österreichische Künstler. Mit ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr spricht Nitsch, der am Donnerstag 75 Jahre alt wird, über seine Werke, die Verfolgung von Künstlern in Österreich und die Frage, ob es heutzutage schwieriger ist zu schockieren als vor 40 Jahren.

Um 20.15 Uhr zeigt ORF III die "kreuz und quer"-Dokumentation "Verlorene Leben - Österreicherinnen im sowjetischen Gulag". Der Film dokumentiert das Leben von Frauen, die unter extremen Lebensbedingungen - von Kasachstan bis Sibirien - im Gulag gestrandet waren. Bisher noch nie gezeigtes Filmmaterial über die Lebensbedingungen in den sowjetischen Lagern konnte in einer Kooperation mit den Gulag-Museen Alzhir und Dolinka (Kasachstan) für die Dokumentation verwendet werden.

Um 21.00 Uhr folgt der Dokumentarfilm "Dreimal Todesstrafe", der nicht nur die Realität im heutigen Amerika zeigt, sondern auch Menschen, die sich in ihrem ganz persönlichen Leben mit Todesstrafe und Hinrichtung auseinandersetzen müssen.

Über zukunftsweisende Krebstherapiemöglichkeiten spricht die Radiologin Ramona Mayer um 21.55 Uhr im "science.talk" mit Barbara Stöckl. Ramona Mayer ist Krebsspezialistin und medizinische Leiterin von MedAustron, dem Zentrum für Ionentherapie in Wiener Neustadt. Mit dieser neuen Einrichtung wird es auch in Österreich möglich sein, bestimmte Krebsarten gezielter zu behandeln, ohne dabei benachbartes gesundes Gewebe zu belasten. Ab 2015 sollen hier die ersten Behandlungen durchgeführt werden und jährlich bis zu 1.400 Menschen von internationaler Spitzenmedizin profitieren können. Im Gespräch mit Barbara Stöckl bietet Ramona Mayer Einblicke in die Arbeit des MedAustron-Zentrums und die dortigen Krebstherapiemöglichkeiten.

Anschließend durchstreifen James Stewart und Rock Hudson die Prärie, wenn ORF III um 22.30 Uhr wieder zum "Western Wednesday" lädt und den Westernklassiker "Meuterei am Schlangenfluss" aus dem Jahr 1952 zeigt. Der erfahrene Trapper Glyn McLyntock und der Pferdedieb Emerson Cole müssen einen wertvollen Lebensmitteltransport zu einem vom Hungertod bedrohten Siedlertreck bringen. McLyntock versucht, entgegen aller Gefahren der Wildnis und mit einer Banditenbande auf den Fersen, die Mission zu erfüllen. Doch Cole erfasst die Habsucht:

In den reißenden Bergflüssen folgt ein Kampf auf Leben und Tod.

