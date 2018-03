Rauch: SPÖ-Panikattacken nehmen kein Ende

Wie verzweifelt ist die SPÖ inzwischen? – Österreicher mündig genug, sich eigene Meinung zu machen

Wien, 27. August 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ-Panikattacken setzen sich auch am Tag nach dem Kanzler-Duell fort. Durchaus nachvollziehbar", urteilt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch angesichts der panischen Reaktionen, die die Welt aus der SPÖ-Zentrale erreichen. "Offenbar ist der gescheiterte Verteidigungsminister von der Leistung seines Spitzenkandidaten nicht überzeugt." Inzwischen zählen wir zwei Aussendungen von ihm und eine des SPÖ-Pressedienstes, in der eine höchst objektive Umfrage im Auftrag der SPÖ propagiert wird. "Es muss schmerzen, wenn man nur 60 Prozent der Mitarbeiter der Löwelstraße überzeugt hat", so Rauch. Die Österreicherinnen und Österreicher sind mündig genug, sich ein eigenes Bild zu machen und zu beurteilen: Wer hat mehr Beweglichkeit gezeigt? Wer hatte die besseren Konzepte für die Zukunft dieses Landes? Wer ist mehr auf das Publikum zugegangen und wer hat das Duell aus der gemütlichen Position heraus bestritten? "Dass sich der SPÖ-Kandidat an das im Boden verankerte Pult geklammert hat, erinnert an den letzten Yachting-Ausflug des SPÖ-Kandidaten. Wichtiger aber ist, was bei den Menschen in diesem Land hängen geblieben ist. Nachhilfe in Sachen Meinungsbildung von Herrn Darabos brauchen die Menschen spätestens seit seinem Wehrpflicht-Bauchfleck jedenfalls nicht mehr. Liebe Genossen, erspart den Menschen in Österreich bitte jede weitere Peinlichkeit und belästigt die Öffentlichkeit nicht mehr mit Jubel-Pressemeldungen." ****

