Uganda: Trinkwasser für 550.000 Menschen durch österreichische Unterstützung

Wasserversorgungsprogramm der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit für rund 80 Kleinstädte in Südwest-Uganda als Modell für landesweite Versorgung.

Wien (OTS) - "Wir sind stolz, dass wir Ihnen heute eine Studie präsentieren dürfen, die belegt, dass die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit ein Erfolgsmodell ist. Die Untersuchung der Wasserversorgung in 42 der fast 80 Kleinstädte in Südwest-Uganda zeigt, dass 93 Prozent davon ausgezeichnet funktionieren", freut sich Martin Ledolter, Geschäftsführer der Austrian Development Agency, der Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, über die funktionierende Zusammenarbeit mit dem Partnerland in Ostafrika.

Leistbares, sauberes Trinkwasser

Mehr als eine halbe Million Menschen bekam in den letzten 17 Jahren durch das "South Western Towns Water and Sanitation Programme" Zugang zu sicherem Trinkwasser. "Das saubere Trinkwasser wird auch von der armen Bevölkerung sehr gut angenommen, obwohl es kostenpflichtig ist", betont Betty Bigombe, Staatsministerin für Wasser in Uganda, bei der Podiumsdiskussion DialogEntwicklung der Austrian Development Agency in der Diplomatischen Akademie. "Das Projekt war ein großer Erfolg und dient uns heute als Modell für die landesweite Wasserversorgung aller kleinen Städte, die wir mit Unterstützung von Gebern wie Österreich erreichen wollen", erklärt Bigombe. Sauberes Wasser verbessert die Gesundheit der Bevölkerung und senkt die Kindersterblichkeit.

Funktionierende Anlagen durch lokal ausgebildetes Personal

"Infrastruktur ist rasch gebaut. Aber echte Entwicklungsprozesse brauchen Zeit. Das Besondere an der gerade abgeschlossenen Studie ist, dass wir nach vielen Jahren überprüfen konnten, was funktioniert hat und was nicht", erklärt Studienleiter Reinold Seidelmann, der das 1996 begonnene "South Western Towns Water and Sanitation Programme" gemeinsam mit einem ugandischen Team untersucht hat. Dazu wurden Wasserversorgungsanlagen in 42 Städten überprüft, Daten von 1.400 Haushalten erhoben, Interviews geführt und Bilanz gezogen.

"Ich bin beeindruckt davon, wie viele Wasserversorgungsanlagen noch funktionieren", betont Kerstin Danert, Direktorin des Rural Water Supply Networks. Das zeigt, dass wirklich viel Wissen an das lokale Personal weitergegeben werden konnte. Die Betreiber der Anlagen sind imstande, diese zu warten und den Betrieb durch die Einnahmen aufrecht zu erhalten." Eine Herausforderung für die Kleinstädte in den nächsten Jahren wird sein, die Anlagen, die eine begrenzte Lebensdauer haben, zu erneuern. "Hier ist noch immer Unterstützung der Geber wichtig", so Danert.

Österreich unterstützt Uganda

Im Durchschnitt erhalten heute 60.000 Menschen jährlich in Uganda mit österreichischer Unterstützung Zugang zu sauberem Trinkwasser. 4 Millionen Euro zahlt die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit dafür jedes Jahr in den Wassersektor des Landes ein. "Heuer haben wir außerdem damit begonnen, 30,5 Millionen Euro für die Europäischen Union gemeinsam mit Uganda im Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbereich umzusetzen", sagt Martin Ledolter. Im Vergleich: Österreich investiert jedes Jahr durchschnittlich 1 Milliarde Euro für Infrastruktur zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung im eigenen Land.

Rückfragen & Kontakt:

Austrian Development Agency (ADA),

die Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit

Mag. Manuela Gutenbrunner

Information und Öffentlichkeitsarbeit

manuela.gutenbrunner @ ada.gv.at

Tel.: +43 1 90399-2412

www.entwicklung.at