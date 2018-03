938.000 sahen achte "Liebesg'schichten und Heiratssachen"-Folge

Nächste Folge am 2. September und am 1. September Spira-Klassiker "In einer kleinen Konditorei"

Wien (OTS) - Bis zu 938.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei Elizabeth T. Spiras "Liebesg'schichten und Heiratssachen" am Montag, dem 26. August 2013, in ORF 2 dabei. Durchschnittlich sahen 880.000 die achte Ausgabe der rot-weiß-roten Kuppelshow. Der Marktanteil lag bei 32 Prozent.

Am Montag, dem 2. September 2013, suchen um 20.15 Uhr in ORF 2 zum vorerst letzten Mal wieder sieben neue Kandidatinnen und Kandidaten -vier Damen und drei Herren aus Wien, Oberösterreich und Niederösterreich - nach der großen Liebe. Bilanz ziehen die "Liebesg'schichten und Heiratssachen" dann am 30. September 2013 in ORF 2.

"In einer kleinen Konditorei"

In dieser Folge der Serie "Alltagsgeschichte" plaudert Elizabeth T. Spira - bei Kaffee und Kuchen - mit Stammgästen am Sonntag, dem 1. September 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2 "in einer kleinen Konditorei". Sie drehte mit Kameramann Peter Kasperak sowohl in noblen Innenstadt-Konditoreien als auch in den süßen Tortentempeln der Vorstadt. Die Folge stammt aus dem Jahr 1997.

