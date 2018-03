"Wahl 13" - ORF-App zur Nationalratswahl ab sofort downloadbar

Wien (OTS) - Nach der erfolgreichen App zur Ski-WM 2013 in Schladming (diese wurde mehr als 200.000-mal heruntergeladen, in der App gab es rund drei Millionen Besuche und rund 23 Millionen Seitenaufrufe) launcht der ORF nun mit "Wahl 13" die App zur Nationalratswahl 2013. Diese ist ab sofort in den App Stores bzw. im Web unter http://news.ORF.at/wahl13/ verfügbar, wie ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz heute, am 27. August 2013, im Rahmen eines Pressegesprächs in Wien ankündigte.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Zur bisher umfassendsten (Vor-)Wahl-Berichterstattung in Fernsehen, Radio und Internet bietet der ORF nun die erste Nationalratswahl-App. Mit diesem weiteren Second-Screen-Angebot präsentiert der ORF nicht nur ein einzigartiges Service, sondern macht demokratiepolitische Prozesse für alle Österreicherinnen und Österreicher noch besser nachvollziehbar. Damit leistet der ORF einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft informierter Bürgerinnen und Bürger. Die ORF-App zur Nationalratswahl ist die erste Wahl für den Second Screen."

Das ORF-Angebot zur Nationalratswahl 2013 ergänzt die ORF-Wahlberichterstattung in TV, Radio und online mit Hintergründen, Daten und Analysen rund um das politische Großereignis des Jahres. Neben den wichtigsten Video- und Audiobeiträgen aus den ORF-Informationssendungen bietet die App interaktive Infografiken zur Entwicklung der politischen Landschaft sowie einen Wahlblog. Am Wahltag rücken Informationen zum Wahlausgang in den Mittelpunkt:

aktuelle Hochrechnungen, alle Ergebnisse von der Bundes- bis zur Gemeindeebene und detaillierte Analysen zu Wahlmotiven und Wählerströmen.

"Wahl 13" ist eine Second-Screen-App, die die klassische tagesaktuelle Berichterstattung in den ORF-Medien mit einer zusätzlichen Ebene an Informationen begleitet.

Die wichtigsten ORF-Sendungen zur Wahl, etwa die TV-Konfrontationen und die Ö1-Gespräche mit der Spitzenkandidatin und den -kandidaten in "Klartext spezial", werden live angezeigt und via TVThek bzw. oe1.ORF.at gestreamt. Auch das Wahlarchiv und das aktuelle Wahl-Special der TVThek sowie die Wahlberichte von Ö1 können von der App aus aufgerufen werden.

Die "Wahl 13"-App wurde von ORF Online für das Web und mobile Endgeräte entwickelt und in Zusammenarbeit mit der aktuellen Fernseh-und Radioinformation gestaltet.

Thurnher, Settele, Leitner und Co. bloggen

Wichtiger Bestandteil der "Wahl 13"-App ist ein von zahlreichen prominenten ORF-Journalistinnen und -Journalisten verfasster Blog rund um die Wahl bzw. die entsprechenden ORF-Wahlsendungen. Die Blogger sind u. a. Ingrid Thurnher, Hanno Settele, Hans Bürger, Rosa Lyon, Rainer Hazivar, Tarek Leitner, Robert Wiesner, Susanne Schnabl, Stefan Kappacher, Klaus Webhofer, Gabi Waldner etc.

Infografiken, Statistiken

Daneben enthält das Wahl-Special zahlreiche interaktive Infografiken zur Wahl. Userinnen und User haben damit Zugriff auf alle Nationalratswahlergebnisse und Koalitionen seit 1945 und können in einem detaillierten Analyseteil die Entwicklungen der letzten Wahlen verfolgen. All diese Daten werden am Wahlabend nach Eintreffen des vorläufigen amtlichen Endergebnisses mit den aktuellsten Zahlen ergänzt.

Außerdem bietet "Wahl 13" umfangreiche demografische Daten im Hinblick auf die aktuelle Wahl: Wie alt sind die Wahlberechtigten 2013? Wo wohnen sie? etc.

Der Wahltag

Am 29. September um 17.00 Uhr rückt in der App die zentrale Frage in den Vordergrund: Wie hat Österreich gewählt? Die jeweils aktuellste Hochrechnung wird direkt auf der Startseite dargestellt. Ebenfalls ab 17.00 Uhr verfügbar sind Ergebnisse auf Gemeinde-, Bezirks- und Bundeslandebene nach Eintreffen. Spätestens mit dem Eintreffen des vorläufigen amtlichen Endergebnisses werden dann alle Gemeindeergebnisse aus ganz Österreich komplett verfügbar sein. Außerdem werden im Verlauf des Abends Analyse-Infografiken ergänzt, etwa die Wählerstromanalyse und Motive/Themen der Wahl.

Technische Details

-- Wahl 13 ist im Web unter der URL http://news.ORF.at/wahl13/ verfügbar.

-- Wahl 13 ist für iOS und für moderne Android-Geräte (ab 4.0) erhältlich; Userinnen und User mit Android 2.x können auf die Webversion http://news.ORF.at/wahl13/ zugreifen.

-- Wahl 13 ist für Smartphones und Tablets erhältlich.

-- URL mit Informationen zur App und Links zum iTunes App Store bzw. zu Google Play: http://news.ORF.at/wahl13/app

