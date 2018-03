FPÖ-Podgorschek: ÖVP Wirtschafts- und Finanzpolitik ist katastrophal!

Fekter soll Studie über Unternehmensabwanderung zugänglich machen

Wien (OTS) - "Selbst ÖVP-Politiker müssen eingestehen, dass die Bilanz der bisherigen schwarzen Wirtschafts- und Finanzpolitik katastrophal ist", erklärt der freiheitliche Finanzsprecher NAbg. Elmar Podgorschek. Es sei ein Armutszeugnis für die ÖVP, wenn sogar die Studien schwarz geführter Ministerien der ÖVP in dieser Frage in denkbar schlechtes Zeugnis ausstellten. "Seit 1986 ist die ÖVP in jeder Bundesregierung vertreten. Damit ist sie sowohl für das höchste Budgetdefizit der Zweiten Republik als auch für die massiven wirtschafts- und finanzpolitischen Fehlleistungen der vergangenen Jahre verantwortlich", so Podgorschek.

Angesichts dieser Peinlichkeiten sei es klar, dass Finanzministerin Maria Fekter jene Studie ihres Ministeriums, die die Unternehmensabwanderung belegt, lieber unter Verschluss halte. "Da diese Studie Aufschluss über wichtige wirtschaftspolitische Entwicklungen in Österreich gibt, sollte sie aber den Österreichern nicht vorenthalten werden", kritisiert Pdogroschek. Da er sich besonders um Transparenz und Offenheit bemühe, werde er zu diesem Thema parlamentarisch tätig werden. "Ich werde eine parlamentarische Anfrage zu diesem Thema einbringen. Die österreichischen Bürger haben ein Recht auf die Wahrheit", hält der freiheitliche Finanzsprecher abschließend fest.

