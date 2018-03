WESTbahn-Fahrer schätzen das vielfältige Angebot

Sei es die Freundlichkeit des WESTbahn-Personals oder der einfache Ticketverkauf, eine Umfrage seitens VCÖ bestätigt die Erfolgsfaktoren der WESTbahn.

Wien (OTS) - Der VCÖ-Bahntest 2013 ergab, dass sich Bahnkunden "häufigere Zugverbindungen" wünschen würden. Die Kunden wollen es? Die WESTbahn hat es! Ab 2. September fährt die WESTbahn zusätzlich auch Montag, Dienstag und Mittwoch Züge um 13:40 Uhr von Wien und um 13:48 Uhr von Salzburg ab. Damit wird werktags das Angebot weiter verdichtet und eine Lücke im Takt geschlossen.

Eine Umfrage des VCÖ unter den Fahrgästen der WESTbahn hat gezeigt, was die Österreicher beim WESTbahnfahren schätzen:

Den größten Pluspunkt hat sich die WESTbahn mit dem kundenfreundlichen Umgang seitens der Stewards und Stewardessen verdient. So assoziieren rund 69% mit der WESTbahn die Freundlichkeit des Personals. Auch bei der Frage, was am meisten bei den Stewards / Stewardessen geschätzt wird gab es eine eindeutige Mehrheit: 2/3 finden die Freundlichkeit der WESTbahn Mitarbeiter herausragend.

Bezogen auf das Preisniveau wird die WESTbahn wieder darin bestätigt, dass der günstige Haustarif sehr geschätzt wird. Daneben haben aber Aktionen, wie "BESTpreis-Ticket Holiday" und die Seniorenaktion "Trafik-Aktiv" hohen Stellenwert.

Zentrale Aussage zum Erwerb des WESTbahn-Tickets, das nicht nur online und in der Trafik, sondern auch im Zug ganz schnell und unkompliziert zu erwerben ist: rund 61% finden den Ticketkauf bei der WESTbahn "sehr einfach". Das ist für den öffentlichen Verkehr ein herausragendes Lob.

Auch die neu gestaltete Website, die dank "One-Click-System" den Online-Ticketkauf so einfach wie noch nie gemacht hat, findet beim Kunden Anklang. So bewerten rund 33% die Website für "sehr gut" und 46% für "gut" gestaltet. Also sind fast 80% mit der Homepage voll einverstanden. Eine stetige Optimierung bleibt trotz toller Bewertung das Ziel der WESTbahn.

An der Auslastung von WESTbahn-PLUS wird noch gearbeitet.

"Wo wir noch aufholen möchten ist in unserer Business Class WESTbahn-PLUS. Anhand der Umfrage wissen wir, dass jene Kunden, die Business Class reisen das Preis-Leistungsverhältnis am meisten schätzen. Aber auch der Service am Platz, die gute W-LAN Verbindung, die bequeme Lederbestuhlung und der zweite Sitz, der bei Reservierung automatisch frei bleibt wird sehr gut bewertet. Wir bieten mit WESTbahn-PLUS jedem Geschäftsreisenden ein attraktives Reisepaket an, das für ein angenehmes Arbeiten im Zug garantiert", so Geschäftsführer Dr. Erich Forster. Der nächste Schritt seitens WESTbahn ist dieses einzigartig gute und preiswerte Angebot jetzt noch besser bei Firmen und Geschäftsreisenden bekannt zu machen. Ein Schritt dazu wird ab November die Air Plus Zahlungslösung für WESTbahn Plus Kunden sein. Für Firmenkunden wird damit die WESTbahn, wie alle guten Airlines, einfach buch- und abrechenbar gemacht und die heutige Schwachstelle wird bezwungen sein.

Rückfragen & Kontakt:

WESTbahn Management GmbH

Mag. Angelika Veith

Head of Communications

06767505 10 73

va @ westbahn.at