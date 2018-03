FPÖ-Kitzmüller: Dramatisches Heirats-Minus fordert Ehe-Attraktivierung

Steuersplitting schafft langfristige Win-Win-Situation für Staat und beide Eheleute

Wien (OTS) - "Im ersten Halbjahr 2013 sind die Eheschließungen bundesweit um 6,4 Prozent zurück gegangen - trauriges Schlusslicht ist mit einem Minus von 12,2 Prozent leider Oberösterreich", bedauern die oö. Landesobfrau des Freiheitlichen Familienverbandes (FFV) und Familiensprecherin der FPÖ, NAbg. Anneliese Kitzmüller, und ihr Stellvertreter, der Linzer Stadtrat Detlef Wimmer. Neben der "offiziellen" Begründung des oö. Amtes für Statistik ("Schlechtwetter") sehen die Freiheitlichen mehrere Ursachen für den dramatischen Rückgang: "Einerseits ist die Ehe (steuer-)rechtlich zu wenig attraktiv, andererseits nicht mehr 'modern' und darüber hinaus wird sie durch neue 'eheähnliche Gemeinschaften' zusehends verwässert.

Tatsache ist, dass die Ehe ein seit Generation bewährtes Modell des wechselseitigen Beistandes darstellt und auch als Form der "privaten Versicherung" dient. "Funktionierende Familien und Ehen steigern nicht nur die Lebensqualität der Familienmitglieder, sondern sparen dem Staat (und uns allen) beachtliche Summen an Steuergeld für Pflege, Kinderbetreuung und dergleichen", weiß Kitzmüller als freiheitliche Familiensprecherin im Parlamentsklub. "Um der negativen Entwicklung entgegen zu treten, sollte die Ehe rechtlich attraktiver gemacht werden, wie dies in Frankreich und teilweise in Deutschland der Fall ist", so Kitzmüller.

Das System des Ehegatten- bzw. Familien-Steuersplittings führt zu mehr Gerechtigkeit und einer finanziellen Entlastung fast aller Eheleute und Familien. "Unser Vorschlag berücksichtigt, dass sich Ehepartner auf unterschiedliche Weise gegenseitig unterstützen und das Familieneinkommen letztlich gemeinsam erwirtschaften", betonen Kitzmüller und Wimmer. "Sobald einer der Eheleute in einer höheren Einkommenssteuer-Progressionsstufe ist, führt 'Splitting' zur Entlastung. Für den Staat entsteht spätestens in höherem Alter meist umgekehrt ein Vorteil. Das ist eine klassische 'Win-Win-Situation' an Stelle der bisherigen Benachteiligung von Verheirateten, die zwar hohe Beistandspflichten haben, aber kaum Steuervorteile genießen."

