Griechenland: Stronach/Lugar: Regierung muss endlich die Wahrheit sagen

Wien (OTS) - In Deutschland bestätigten SPD und CDU vor der Bundestagswahl, dass Griechenland weitere Milliardenhilfen benötigen wird. Team Stronach Klubobmann Robert Lugar fordert daher SPÖ-Bundeskanzler Faymann und ÖVP-Finanzministerin Fekter auf, den Österreicherinnen und Österreichern über weitere Zahlungen an Griechenland endlich die Wahrheit zu sagen. "Die rot-schwarze Vertuschung ist unerträglich. Die Bevölkerung hat vor der Wahl ein Recht darauf zu erfahren, wie viele Milliarden sie nach die Wahl für Griechenland zahlen muss", so Lugar.

Der weitere Finanzbedarf Griechenlands zeige die verheerenden Fehler der Regierenden in der EU-Finanzpolitik auf. Hätte man Griechenland gleich pleitegehen lassen, stünde das Land heute besser da und die anderen Staaten hätten sich viel Geld erspart. "Hier sind hunderte Milliarden in ein Fass ohne Boden geflossen, ohne dass es der griechischen Bevölkerung etwas gebracht hat. Österreich muss für die Griechenlandland-Zahlungen selbst Kredite aufnehmen und damit Schulden machen, die die nächsten Generationen zurückzahlen müssen. Diese Politik von SPÖ und ÖVP ist unverantwortlich und muss gestoppt werden", verlangt Lugar.

