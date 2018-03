FPÖ-Vock: Wiener Hunde sind illegale Steuerzahler

Wien (OTS) - Stolz präsentierte die Stadt Wien jene Zahl der Hunde, welche für die Hundesteuer registriert sind. In Wien lebten laut "Hundezonen-Statistik" 56.843 Hunde. In der amtlichen Datenbank des Bundes sind 2012 jedoch laut Anfrage von FPÖ-Tierschutzsprecher NAbg. Bernhard Vock nur 31.122 Hunde registriert. Fast 26.000 Hunde - also fast jeder 2. Hund - leben daher in Wien "illegal", obwohl sie bei der Gemeinde Wien als "Steuerzahler" registriert sind.

In Niederösterreich ist die Situation ähnlich dramatisch. Während das Land NÖ 2012 stolz von 96.228 registrierten Hunden spricht, sind in der amtlichen Datenbank nur 87.488 Hunde registriert. Jeder 10. Hund ist daher als "Steuerzahler" erfasst, und trotzdem "illegal".

Während früher die Registrierung bei der Gemeinde für die amtliche Datenbank reichte, müssen seit 2010 die Hunde zusätzlich bei den privaten Datenbankbetreibern Animal Data, Petcard oder IFTA registriert werden (mit der Chipnummer), welche dann die Daten an die amtliche Datenbank übermittelt. "Obwohl diese Übertragung seit Jahren fehlerhaft ist, ist das Gesundheitsministerium nicht bereit, die privaten Betreiber verstärkt in die Pflicht zu nehmen. Für Fehler haftet laut Gesetz der Hundebesitzer, obwohl dieser in die amtliche Datenbank keinen Einblick hat. Strafen bis 3.500,- Euro können die Folge sein", so Vock.

Wie hoch die tatsächliche Differenz österreichweit ist, kann parlamentarisch nicht geklärt werden, da das Gesundheitsministerium seit dem Vorjahr die Zahlen der größten privaten Datenbank "Animal Data" nicht mehr veröffentlicht. Österreichweit sind in der amtlichen Datenbank rund 246.000 Hunde registriert. Aufgrund der Zahlen aus Wien und NÖ kann man jedoch davon ausgehen, dass in Österreich rund 300.000 Hunde bei den Gemeinden registriert sind.

Bei der Überprüfung dieser Differenzen ist Vock aufgefallen, dass gerade jene Hunde betroffen sind, die vor Einführung der Chippflicht - also vor dem 1. Jänner 2010 - freiwillig gechipt wurden. "Es kann doch nicht sein, dass sich Hundebesitzer strafbar machen, nur weil sie ihren Hund vor der Chippflicht registriert haben", ärgert sich der freiheitliche Tierschutzsprecher. "Um dieses Problem im Sinne der Hundebesitzer zu lösen, wurde bereits im Vorjahr ein entsprechender Antrag im Nationalrat eingebracht, der vorsieht, dass diese Hunde vom Ministerium amtlich erfasst werden."

