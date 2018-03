Darabos: Klare Themenführerschaft für Kanzler Faymann bei Puls4-Diskussion

Spindelegger Sprachrohr der Banken und Millionäre - Entfesselung à la ÖVP bedeutet massive Belastungen für Arbeitnehmer, Pensionisten und sozial Schwache

Wien (OTS/SK) - "Die gestrige Puls4-Diskussion hat mit Bundeskanzler Werner Faymann einen klaren Gewinner hervorgebracht. Werner Faymann war authentisch und staatstragend und hatte auch inhaltlich ganz klar die Themenführerschaft. Das spiegelt sich auch in den Umfragen von OGM und IFES von gestern Abend wider", so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos. Werner Faymann hatte bei sieben von acht Themen die eindeutig besseren Argumente als sein Vis-à-Vis Spindelegger, wie aus der Befragung von OGM unter 500 Zusehern hervorgeht, und konnte vor allem in den Bereichen Arbeitsplätze, Wohnen, Bildung, Pensionen und auch Steuern punkten. "Die Unterschiede sind offensichtlich: Für Werner Faymann stehen der Kampf um jeden Arbeitplatzlatz, für sichere Pensionen, für leistbares Wohnen und für faire Bildung im Vordergrund. Spindelegger ist das Sprachrohr der Banken und Millionäre und tritt für entfesselte, unregulierte Finanzmärkte ein, wo das Spekulantentum fröhliche Urständ feiert", hielt Darabos fest. ****

Bundeskanzler Werner Faymann habe auch gestern wieder klar gemacht, dass er die Interessen der Arbeitnehmer, der Pensionisten, der Frauen und der jungen Familien - etwa im Bereich Wohnen - vertritt. ÖVP-Obmann Spindelegger habe sich demgegenüber als Fürsprecher einer entfesselten Wirtschaft präsentiert, was in der Realität einen Angriff auf Millionen Beschäftigte und sozial Schwache bedeutet. "Entfesselung à la ÖVP heißt: 12 Stunden am Tag arbeiten bei weniger Lohn, Aushebelung der Kollektivverträge zu Lasten der Arbeitnehmer, länger schuften und später in die Pension, Durchlöchern des sozialen Netzes und damit Sozialabbau Marke Schüssel-Grasser. Profitieren sollen dafür Banken und Spekulanten, die sich wie vor der Krise wieder ungezügelt am freien Markt austoben können, im wahrsten Sinne des Wortes ohne Rücksicht auf Verluste", machte Darabos deutlich. (Schluss) ps/ah

