FPÖ-Belakowitsch-Jenewein: ELGA - Jetzt ist die Katze aus dem Sack

Software offenbar manipulierbar und missbrauchsanfällig

Wien (OTS) - Wie die gestrige ZIB 2 berichtete, wird ELGA - das Vorzeigeprojekt des scheidenden Gesundheitsministers - mit derselben Software betrieben, mit der bereits in den letzten Jahren ganz offensichtlich Missbrauch betrieben wurde. Dass diese Software manipuliert werden könne, der Gesundheitsminister aber dennoch an dem Milliardenprojekt ELGA Festhalte und in Kauf nimmt, dass die Daten der österreichischen Patientinnen und Patienten nicht sicher sind, ist für FPÖ-Gesundheitssprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch-Jenewein ein Riesenskandal: "Entlarvend ist auch, dass der scheidende Gesundheitsminister Stöger gestern seinen Sektionschef in die Medien geschickt hat und sich nicht selbst den Journalisten gestellt hat. Normalerweise drängt sich Stöger in jede Kamera um zu erklären, wie großartig ELGA für die Patienten sein wird."

"Es ist unfassbar, noch vor wenigen Tagen hat der Minister drastische Strafen für Ärzte gefordert, die Daten verkauft haben. Ob er diesen hochmoralischen Anspruch auch an sich selbst stellt, darf angesichts seines Festhaltens an ELGA massiv bezweifelt werden. Wir Freiheitliche haben von Anfang an auf die schlechten Sicherheitsbedingungen aufmerksam gemacht. Wir haben den Minister auch darauf hingewiesen, dass die Daten durch die geplante EU-Datenschutzverordnung überhaupt nicht sicher sind und - sollte diese in Kraft treten - jederzeit in ganz Europa abrufbar sind. Wir haben den Gesundheitsminister ebenfalls darauf hingewiesen, dass es unverantwortlich ist, die Daten unverschlüsselt zu speichern. Ebenso die vielen unterschiedlichen Speicherplätze. Sämtliche unserer Bedenken wurden vom Gesundheitsminister weggewischt. Seit gestern wissen wir, dass die Software manipulierbar und nicht sicher ist. Wenn Stöger nach wie vor daran festhält, ist dies ein Offenbarungseid. Er zeigt damit, dass ihm die Datensicherheit der Österreicherinnen und Österreicher nicht wichtig ist und er sein millionenschweres Projekt durchziehen möchte", so Belakowitsch-Jenewein.

"Wäre Stöger nicht ohnehin ein Ablösekandidat, weil seine eigenen Genossen mit seiner Unfähigkeit nicht mehr klarkommen, würden wir seinen sofortigen Rücktritt fordern. Es wird keine leichte Aufgabe seines Nachfolgers sein, diese Baustellen zu reparieren. Angesichts der täglich neuen Horrormeldungen zum fehlenden Datenschutz bei ELGA sollte der Gesundheitsminister die Größe haben, noch vor Ablauf dieser Regierungsperiode selbst den Hut zu nehmen", fordert die freiheitliche Gesundheitssprecherin.

