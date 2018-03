Medieneinladung: Stronach präsentiert Steuerunterlagen

Wien (OTS) - Frank Stronach hat in der Vergangenheit - nicht zuletzt in der ORF-Pressestunde - stets angekündigt, er werde Unterlagen zu seiner Steuerleistung in Österreich noch vor der Nationalratswahl veröffentlichen.

Aus diesem Anlass lädt Frank Stronach zu einem Pressegespräch:

Wann? Donnerstag, 29. August 2013, 10 Uhr.

Wo? Hilton Vienna, Am Stadtpark 1, 1030 Wien.

